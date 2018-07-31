Кожемяко вновь предложил своим подписчикам в Instagram забрать у него щенков 

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко опубликовал в социальной сети Instagram фото двух щенков породы акита-ину с предложением отдать их в добрые руки.
«Дорогие друзья, делюсь с вами радостным событием. Фото щенков от японских акита-ину, им уже месяц, одного или двух, после карантина, готов подарить в хорошие руки (оба мальчики). Когда родился чёрный, сразу вспомнил фильм «Стиляги», когда Сергей Гармаш вынес из роддома черненького младенца со словами — «наш». Хотя родители щенков — белые с рыжим», — написал глава региона. Ранее Кожемяко раздавал щенков от своих абруццких овчарок за «лучший рецепт семейного счастья» и хаски, щенка которого получил школьник из Благовещенска.