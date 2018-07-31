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Петросян открестился от зарезанного дечерьми отца-тирана
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Петросян открестился от зарезанного дечерьми отца-тирана 

Ридус 39 минут назад
Фото: Ридус
Народный артист РСФСР Евгений Петросян прокомментировал журналистам публикацию в сети снимка, на котором он запечатлен с жестоко убитым жителем Москвы Михаилом Хачатуряном. По словам Петросяна, встречу с Хачатуряном не помнит, поскольку знакомы они не были.
«Я Хачатуряна не помню. В первый раз слышу об этом человеке. Дочери его зарезали? Вы не шутите? Может он где-то в многолюдном месте ко мне подходил и сфотографировался? Я даже не знаю этого человека вообще, но история жуткая», — заявил Петросян «СтарХиту».
Хачатурян имел солидную внешность, а на его страницах в социальных сетях нашлись фотографии с звездами шоу-бизнеса, среди которых — Авраам Руссо, Анастасия Заворотнюк и Евгений Петросян.
Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Полиция опросила родных Хачатуряна и заподозрила в убийстве трех его дочерей — Марию, Кристину и Ангелину — 17, 18 и 19 лет соответственно. По версии следствия, именно младшая из сестер, ученица 11-го класса, нанесла своему отцу не менее 35 ударов ножом.
Как сообщал «Ридус», все три девушки признали вину и сообщили, что совершили преступление, так как отец причинял им «на протяжении длительного времени моральные страдания». Общественность, привлеченная необычными обстоятельствами этого преступления, высказывала мнение, что Хачатурян мог насиловать своих дочерей, однако официально эта информация пока не подтверждается. Вместе с тем выяснилось, что мужчина принимал психотропные препараты, как объяснил его сын, чтобы «не нервничать».
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