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На Ямале в 1,5 раза увеличат строительство нового жилья
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На Ямале в 1,5 раза увеличат строительство нового жилья 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены в 1,5 раза увеличить строительство нового жилья, чтобы выполнить майский указ президента России, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Артюхов.
По его словам, самая значительная задача, которую требуется решить для выполнения майского указа — строительство необходимого количества жилья, так как на Ямале существует значительный объем ветхого и аварийного фонда.
"К 2022 году мы планируем ликвидировать 336 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 8,5 тысяч семей. Это действительно один из главных вопросов, который беспокоит ямальцев. Есть разные подходы. В первую очередь, конечно, мы будет строить новые дома. Нужно в полтора раза увеличить объем вводимых метров", — сказал врио губернатора.
Он отметил, что помимо строительства постоянного жилья для северян рассматривается вопрос о выделения арендных квартир. «Возможно, для какой-то категории северян арендное жилье станет решением. Мы активно взаимодействуем с министерством строительства России, чтобы запустить это направление в ближайшее время в пилотных муниципалитетах — Новом Уренгое и Губкинском», — уточнил Артюхов.
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