На Ямале в 1,5 раза увеличат строительство нового жилья

По его словам, самая значительная задача, которую требуется решить для выполнения майского указа — строительство необходимого количества жилья, так как на Ямале существует значительный объем ветхого и аварийного фонда.

"К 2022 году мы планируем ликвидировать 336 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 8,5 тысяч семей. Это действительно один из главных вопросов, который беспокоит ямальцев. Есть разные подходы. В первую очередь, конечно, мы будет строить новые дома. Нужно в полтора раза увеличить объем вводимых метров", — сказал врио губернатора.