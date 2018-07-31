Чертежи для печати оружия на 3D-принтере скачали более тысячи американцев

Более тысячи американцев скачали из сети чертежи для создания оружия на 3D-принтере, сообщает ТАСС со ссылкой на юрисконсульта фирмы Defense Distributed Джоша Блэкмена. Источник не уточнил, о каких именно схемах идет речь. Блэкмен отметил, что печать оружия на 3D-принтере не приведет к злоупотреблениям в области незаконного оборота оружиям. По его словам, компания собирается оспорить намерение генеральной прокуратуры Пенсильвании блокировать IP-адреса Defense Distributed, чтобы не допустить резкого роста неучтенного оружия в США В 2018 году Белый дом разрешил компании разместить чертежи оружия в интернете, чего ей не позволяла сделать администрация Барака Обамы . Руководитель Defense Distributed Кади Уилсон пообещал опубликовать схемы пистолетов и винтовок к 1 августа. С их помощью любой желающий сможет создать огнестрельное оружие с помощью технологии 3D-печати, в том числе винтовку AR-15, которую часто используют при массовых расстрелах в США. Ранее Пятый канал рассказывал о фрезерном станке Ghost Gunner от компании Defense Distributed, на котором в домашних условиях можно изготовить рамку пистолета Colt.