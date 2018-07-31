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В Госдуме предложили поднять штрафы за нелегальный бизнес
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В Госдуме предложили поднять штрафы за нелегальный бизнес 

News.ru 40 минут назад
Фото: News.ru
Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за предпринимательство без регистрации. Инициаиву поддержали по партийной линии, рекомендовав парламентариям ужесточить санкции менее радикально.
Штраф для коммерсантов, не желающих создавать юрлицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предлагается увеличить с вилки от 500 до двух тысяч рублей за первое нарушение до 5-10 тысяч. В последующих случаях нелегальный бизнесмен будет обязан заплатить 20-30 тысяч рублей, пишут «Известия».
Инициативу, разработанную депутатами Владимиром Афонским, Виктором Дзюбой, Николаем Петруниным и Наталией Пилюс, поддержал экспертно-консультативный совет фракции «ЕР» по взаимодействию с бизнес-сообществом. После этого проект одобрил координационный совет фракции. Но при этом обе партийные структуры рекомендовали снизить предлагаемый размер штрафов. Также предложение получило поддержку в Минюсте.
В конце июля вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Алексей Гордеев заявил, что Россия обладает слишком большими природными ресурсами. И это богатство стало «проклятием» для страны.
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