Единороссы предложили в 40 раз повысить штрафы за бизнес без регистрации

Группа депутатов Госдумы от партии «Единая Россия» во главе с Владимиром Афонским предлагает многократно повысить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без регистрации. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта. Штраф для бизнесменов, отказывающихся создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, предлагается повысить с 0,5-2 тыс. рублей за первое нарушение до 5-10 тыс. рублей. В последующих случаях нелегальный предприниматель должен будет заплатить 20-30 тыс. рублей, сообщает издание. По сведениям «Известий», инициативу поддержал экспертно-консультативный совет фракции «Единая Россия» по взаимодействию с бизнес-сообществом. После этого она была одобрена координационным советом фракции. Оба совета, однако, рекомендовали авторам законопроекта снизить предлагаемый размер штрафов, передает ТАСС