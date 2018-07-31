Экс-президента Перу не пустили на лечение в США 

Экс-президенту Перу Педро Пабло Кучински не разрешили отправиться на лечение в США. По мнению судьи, необходимые медицинские услуги могут быть оказаны 79-летнему политику на территории республики. Речь идет о неком кардиологическом заболевании.
Напомним, бывший глава государства обвиняется в коррупции. В конце прошлого года стало известно, что с 2004 года по 2013-ый бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с экс-президентом Перу, почти 5 миллионов долларов в качестве вознаграждения за «консультационные услуги». Кучински неоднократно отрицал факт получения денег, пишет ТАСС.