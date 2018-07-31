Ещё
Экс-президента Перу не пустили на лечение в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-президента Перу не пустили на лечение в США 

Российская Газета 54 минуты назад
Экс-президенту Перу Педро Пабло Кучински не разрешили отправиться на лечение в США. По мнению судьи, необходимые медицинские услуги могут быть оказаны 79-летнему политику на территории республики. Речь идет о неком кардиологическом заболевании.
Напомним, бывший глава государства обвиняется в коррупции. В конце прошлого года стало известно, что с 2004 года по 2013-ый бразильская строительная корпорация Odebrecht перевела фирмам, связанным с экс-президентом Перу, почти 5 миллионов долларов в качестве вознаграждения за «консультационные услуги». Кучински неоднократно отрицал факт получения денег, пишет ТАСС.
Российская Газета: последние новости
Новый глава британского МИД перепутал китайцев с японцами На Международном морском салоне обсудили развитие судостроения в России Заключенный взял в заложницы медсестру на юге Франции
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна встала на сторону России14
Порошенко официально обвинили в госизмене344
«Адмирал Горшков» превзошел боевые корабли США49
«Армата» оказалась ненужной российской армии464
Предъявлено обвинение сестрам-убийцам103
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение