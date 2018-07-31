Губернатор Сахалинской области вновь раздает щенков через соцсети

"Дорогие друзья, делюсь с вами радостным событием. Фото щенков от японских акита-ину, им уже месяц, одного или двух, после карантина, готов подарить в хорошие руки (оба мальчики). Когда родился чёрный, сразу вспомнил [фильм] «Стиляги», когда Сергей Гармаш вынес из роддома черненького младенца со словами — «наш». Хотя родители щенков — белые с рыжим", — написал Кожемяко.

В 2012 году губернатор также опубликовал фото щенков хаски, уточнив, что двоих он уже отдал, а троих решил оставить себе. После публикации фотографий к нему обратились многие подписчики с просьбой отдать им хотя бы одну собаку. Тогда обладателем щенка по кличке Топаз от Олега Кожемяко стал школьник из Благовещенска. Чуть раньше глава Сахалинской области получил в подарок акита-ину.

Зимой 2018 года он снова раздавал щенков, на этот раз от своих абруццких овчарок. Собак получили авторы «лучших рецептов семейного счастья», которыми подписчики делились в соцсети.

Акита-ину — это порода собак, появившаяся в провинции Акита на японском острове Хонсю. Она является крупнейшей японской собакой из шпицеобразных. Долгое время эти собаки использовались для охоты в основном на крупных зверей.