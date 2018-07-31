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Трагедия в Донбассе: молния убила целую семью
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Трагедия в Донбассе: молния убила целую семью 

Свободная пресса 1 час назад
Три человека погибли в Донбассе в результате удара молнией. Трагедия унесла жизни целой семьи — на месте ЧП погибли женщина 1986 года рождения и ее семилетняя дочь. С тяжелыми травмами в больницу был доставлен мужчина — глава семейства. Он скончался спустя несколько дней.
Как сообщает ВладТайм, практически весь июль Донбасс заливает ливневыми дождями. Из-за непогоды в регионе были обесточены сотни трансформаторных подстанций — несколько суток без электроэнергии оставались более двадцати тысяч жителей.
Ранее «СП» писала, что молния убила возвращавшегося с рыбалки жителя Курганской области.
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