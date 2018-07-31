Производители опасаются «массовых изъятий» продуктов питания

Российские производители просят отложить введение новых требований по содержанию антибиотиков в непереработанных продуктах животного происхождения. Жесткие нормы грозят бизнесменам «массовыми изъятими» продукции.

Авторы письма считают, что новые критерии повлекут за собой введение дорогостоящих методов контроля. При этом на российских предприятиях часто нет компетентного персонала или нужного оборудования.

Предприниматели просят отложить введение новых норм ЕЭК о максимально допустимой концентрации остатков ветеринарных лекарств в мясе, молоке, яйцах и другой продукции животного происхождения. Они должны вступить в силу 14 августа. Речь идет о более чем 70 веществах и уровне их содержания в продуктах.

Россельхознадзор пока тоже не понимает, как работать с требованиями ЕЭК. Представитель ведомства в разговоре с газетой подчеркнул, что новые стандарты преждевременны и приведут к увеличению лабораторных проверок.

Источник