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Производители опасаются «массовых изъятий» продуктов питания
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Производители опасаются «массовых изъятий» продуктов питания 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Российские производители просят отложить введение новых требований по содержанию антибиотиков в непереработанных продуктах животного происхождения. Жесткие нормы грозят бизнесменам «массовыми изъятими» продукции.
В распоряжении газеты «Ведомости» оказалось письмо производителей члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову. Среди подписавшихся — Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и Национальная мясная ассоциация.
Авторы письма считают, что новые критерии повлекут за собой введение дорогостоящих методов контроля. При этом на российских предприятиях часто нет компетентного персонала или нужного оборудования.
Предприниматели просят отложить введение новых норм ЕЭК о максимально допустимой концентрации остатков ветеринарных лекарств в мясе, молоке, яйцах и другой продукции животного происхождения. Они должны вступить в силу 14 августа. Речь идет о более чем 70 веществах и уровне их содержания в продуктах.
Россельхознадзор пока тоже не понимает, как работать с требованиями ЕЭК. Представитель ведомства в разговоре с газетой подчеркнул, что новые стандарты преждевременны и приведут к увеличению лабораторных проверок.
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