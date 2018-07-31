Мясо проверят на антибиотики

С 14 августа 2018 года вводятся в действие положения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения.

Список содержит название антибиотика или действующего вещества, а также метод его контроля и допустимый уровень в продукте. Новая норма резко увеличивает перечень подконтрольных веществ. С середины августа он будет включать в себя 72 группы препаратов (в основном — антибиотики). Раньше таких групп было всего шесть.

С одной стороны, цель нововведения вполне объяснима — забота о потребителях. С другой — производители и отраслевые эксперты бьют тревогу. Врио директора «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Оксана Кузнецова отметила, что производители столкнутся с проблемами. Не все методы, указанные в документе, являются стандартизированными, а ряд методик вообще недоступен для общего пользования.

"Вторая сложность — в России на сегодняшний день существует не так много аккредитованных лабораторий, которые могут определять все антибиотики, — продолжает она. — И стоимость подобных исследований достаточно высокая, в среднем, от 7 до 11 тысяч рублей за один показатель". В итоге это может отразиться на себестоимости продукции в сторону их повышения.

Кроме того, входной контроль на производстве должен проводиться оперативно, причем результат должен быть в этот же день, а для некоторых продуктов — в течение нескольких часов.

Соответственно, необходимы экспресс-методы оценки антибиотиков, которых в перечне нет, и их только предстоит разработать. В этой связи отраслевики (Союзмолоко, Национальная мясная ассоциация и другие) обратились в ЕЭК с просьбой отложить на время принятие нового перечня.