Ещё
Мясо проверят на антибиотики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы имена убитых россиян в Африке
Названы имена убитых россиян в Африке

Мясо проверят на антибиотики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 14 августа 2018 года вводятся в действие положения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных средств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения.
Список содержит название антибиотика или действующего вещества, а также метод его контроля и допустимый уровень в продукте. Новая норма резко увеличивает перечень подконтрольных веществ. С середины августа он будет включать в себя 72 группы препаратов (в основном — антибиотики). Раньше таких групп было всего шесть.
С одной стороны, цель нововведения вполне объяснима — забота о потребителях. С другой — производители и отраслевые эксперты бьют тревогу. Врио директора «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Оксана Кузнецова отметила, что производители столкнутся с проблемами. Не все методы, указанные в документе, являются стандартизированными, а ряд методик вообще недоступен для общего пользования.
"Вторая сложность — в России на сегодняшний день существует не так много аккредитованных лабораторий, которые могут определять все антибиотики, — продолжает она. — И стоимость подобных исследований достаточно высокая, в среднем, от 7 до 11 тысяч рублей за один показатель". В итоге это может отразиться на себестоимости продукции в сторону их повышения.
Кроме того, входной контроль на производстве должен проводиться оперативно, причем результат должен быть в этот же день, а для некоторых продуктов — в течение нескольких часов.
Соответственно, необходимы экспресс-методы оценки антибиотиков, которых в перечне нет, и их только предстоит разработать. В этой связи отраслевики (Союзмолоко, Национальная мясная ассоциация и другие) обратились в ЕЭК с просьбой отложить на время принятие нового перечня.
Российская Газета: последние новости
"Испанское пекло": Германия пережила самый жаркий день с начала года В ФРГ вновь разрешат воссоединение семей беженцев Руководителей региональных ФСИН будут ротировать каждые 6 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Африке убили россиян107
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России232
Лепс ударил Аллу Михееву38
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки23
Захарова оценила новый «удар» по Крыму162
Видео
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
01:39
Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Украина В мире
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
09:03
России предрекли мусорную катастрофу
Экология Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение