Пентагон прорабатывает контракт на $885 млн в области искусственного интеллекта

"Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов", — заметил Салливан.

По его словам, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые военнослужащими США, и таким образом предоставить им больше времени на решение более сложных проблем. Например, в настоящее время сотни военных привлечены к визуальному изучению видео, снятых камерами наблюдения, установленными на беспилотных летательных аппаратах и другой боевой технике. Задача заключается в том, чтобы опознать потенциального противника или представляющую угрозу цель. По словам Салливана, наработки позволяют элементами ИИ одновременно анализировать до 15 потоков видео, точно опознавая грузовики, легковые машины, ангары и вооружения.

Вице-президент Booz Allen Hamilton информировал, что детали контракта прорабатываются. Подробности согласования условий соглашения засекречены и не подлежат разглашению.

Искусственный интеллект

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом изначально.