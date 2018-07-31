Жителю Приморья отключили электричество за долги по содержанию общего имущества дома

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Проверка на предмет исполнения требований жилищного законодательства при введении ограничения услуги электроснабжения была проведена прокуратурой города Находки в одной из управляющих компаний.

ООО «Крепость» в нарушение требований жилищного законодательства самовольно приостановило оказание услуги по электроснабжению по причине образовавшейся у жителя многоквартирного дома задолженности по оплате содержания общего имущества дома.

В отношении директора ООО «Крепость» прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в связи с выявленными нарушениями закона.

Руководителю внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.