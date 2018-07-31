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Жителю Приморья отключили электричество за долги по содержанию общего имущества дома
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Жителю Приморья отключили электричество за долги по содержанию общего имущества дома 

Primpress 18 минут назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Проверка на предмет исполнения требований жилищного законодательства при введении ограничения услуги электроснабжения была проведена прокуратурой города Находки в одной из управляющих компаний.
ООО «Крепость» в нарушение требований жилищного законодательства самовольно приостановило оказание услуги по электроснабжению по причине образовавшейся у жителя многоквартирного дома задолженности по оплате содержания общего имущества дома.
В отношении директора ООО «Крепость» прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении в связи с выявленными нарушениями закона.
Руководителю внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
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