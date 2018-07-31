9 сентября жители Хабаровского края смогут проголосовать на удобном участке

9 сентября, в единый день голосования, жители Хабаровского края смогут выбрать главу региона там, где им будет удобно. Для избирателей с этого года предусмотрена возможность проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту своего пребывания — на любом из участков, расположенных на территории края. Заявления принимаются в филиалах и территориально обособленных структурных подразделениях МФЦ. Воспользоваться услугой можно один раз до 5 сентября включительно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи края, услуга предоставляется в приоритетном порядке. После получения талона электронной очереди, заявителя вызовут в первое освободившееся окно, где гражданину необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем избирателю будет выдан отрывной талон, в котором указывается номер и адрес участка по месту голосования.

Дополнительно справочную информацию можно получить по единому бесплатному номеру 8-800-100-4212. Кроме того, начал работу новый информационный ресурс: ВЫБИРАЮ27.РФ Узнай все о едином дне голосования! Где ты голосуешь? Что тебя ждет в это день? Как всё успеть? Сайт выбираю27.рф ответит на все вопросы