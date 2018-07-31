Как организовать обучение с нулевым бюджетом

Это только кажется, что для организации корпоративного обучения обязательно нужен большой бюджет. Если персонал реально нуждается и заинтересован в развитии талантов, это можно реализовать даже, если у компании нет средств на эту статью расходов. Обучение становится возможным благодаря внедрению принципа «равный обучает равного». Подробнее об этом порталу HR-tv.ru рассказала Виолетта Кузнецова, ведущий HR-менеджер лингвистического холдинга «ТрансЛинк».

В лингвистическом холдинге ТрансЛинк принята корпоративная конституция, одна из ведущих ценностей которой — обучение и развитие персонала. Чтобы корпоративная культура формировалась не стихийно, а целенаправленно, в компании решено организовать внутренний университет.

Цели перед собой поставили следующие:

— развитие персонала;

— повышение лояльности персонала;

— уменьшение текучести кадров.

Переводческий бизнес — это агентский бизнес, то есть маржинальность у него небольшая, поэтому позволить себе высокооплачиваемых тренеров на постоянной основе мы не можем, поэтому был выбран тернистый пусть — создать внутреннюю систему обучения своим силами.

Этапы внедрения внутреннего обучения

В основу внутренней системы обучения ТрансЛинк положен волонтёрский принцип «равный обучает равного», а также последние тренды дистанционного обучения.

Почему принцип волонтёрских организации подходит для коммерческой компании?

Другими словами, все в выигрыше: развивается персонал, улучшаются горизонтальные связи, а значит — повышается гибкость и эффективность всей компании. Теперь по порядку о том, что конкретно мы делали:

Обучение как форма Team Building

Для многих компаний процесс обучения начинается тогда, когда у сотрудников не хватает достаточных компетенций или профессионализма, но по ряду причин, он устраивает компанию, и руководство старается «подтянуть» сотрудника под уровень поставленных перед ним задач. Иногда массово отправляет сотрудников на обучение в связи с введением нового программного продукта, а также если планируется повышение. Всё это знакомо и нам, но для нас процесс обучения — это намного больше, чем само обучение. Это team building.

Раз в месяц перед каждым отделом стоит задача провести один тренинг для всего офиса, задача циклична и повторяется. Самыми важными темами являются:

Для нас очень важными являются пятькачеств сотрудников, которые мы также стараемся развивать:

— профессионализм;

— адаптивность ко всему новому;

— самостоятельность в решении проблем, и только в случае, когда все ресурсы исчерпаны приходить к руководству;

— ответственность;

— позитивное отношение.

Пять шагов для подготовки внутреннего тренинга

Обычно процесс обучения строится на следующих пяти шагах, мы считаем их очень эффективными.

1) Почему нам это нужно и зачем мы это делаем?

2) Как мы это делаем?

3) Я делаю (тренинг-менеджер демонстрирует на своем примере, как нужно совершать то или иное действие).

4) Мы делаем (вся группа выполняет то или иное действие вместе).

5) Ты делаешь (самостоятельное выполнение сотрудников необходимого действия).

Самое важное в тренинге — создать позитивный настрой на обучение. Необходимо помнить, что весь вспомогательный материал, необходимый для обучения, должен быть понятным, комфортным для зрительного или слухового восприятия. Тренинг-менеджер должен обладать выдержкой и позволять аудитории совершать ошибки. Позитивная обратная связь от тренинг-менеджера просто необходима!

Самым трудным для нас при организации тренингов является согласование даты и времени, которое устраивало бы всех сотрудников. Поэтому такой важный момент оговаривается заранее, секретарь обязательно делает рассылку.

Moodle в помощь

Moodle — это платформа для обучения. Она выбрана для компании по двум причинам — free and flexibility, то есть она бесплатная и трансформируется под любые нужды компании. Moodle для Транслинк — скорее среда обучения, нежели самостоятельный объект, где сотрудник может учиться. Moodle позволяет агрегировать и сохранять знания, то есть при увольнении сотрудника его знания и компетенции, облаченные в тренинг, остаются для новичков.

Важно понимать что «не из любого исходного состояния можно добиться желаемого» (А. И. Пригожин) поэтому персонал, который набирается в компанию, изначально должен обладать гибкостью, лидерскими качествами, способностью эффективно коммуницировать. Эти навыки в компании развиваются до профессионального уровня. С такой командой не страшно взяться за строительство внутреннего университета.

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