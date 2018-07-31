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Хант расскажет в Париже и Вене о риске отсутствия соглашения по Brexit
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Хант расскажет в Париже и Вене о риске отсутствия соглашения по Brexit 

РИА Новости 54 минуты назад
ЛОНДОН, 31 июл — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант на этой неделе отправится в континентальную Европу, чтобы уговаривать партнеров заключить с Великобританией взаимовыгодное соглашение по Brexit.
"Глава МИД Джереми Хант на этой неделе даст понять народам Франции и Австрии, что Великобритания стремится построить с Европой новые отношения, которые будут амбициозными, яркими и выгодными для нас всех", — говорится в переданном в РИА Новости заявлении МИД Великобритании.
Ранее Хант побывал с визитом в Китае.
Сначала министр отправится в Париж, где проведет переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, а затем уже отправится в Вену.
"В Вене он проведет переговоры с министром иностранных дел Карин Кнайссль и также встретится с главой МАГАТЭ Юкия Амано, чтобы обсудить будущее иранского соглашения", — отмечается в сообщении.
Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном.
"Великобритания и ее европейские друзья стремятся построить новые отношения, которые будут служить интересам всех нас. Мы разработали принципиальный и прагматичный подход, изложенный в «белой книге» (доклад британского правительства с предложениями по Brexit — ред.), и с нашими европейскими партнерами совершили большие шаги к глубоким особым отношениям. Но сейчас очень важно, и я буду объяснять это моим коллегам в Париже и в Вене, чтобы ЕС работал с нашими предложениями, иначе нам потенциально может грозить случайное отсутствие соглашения, что создаст большие трудности и для Великобритании, и для ЕС", — заявил Хант в преддверии европейской поездки.
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