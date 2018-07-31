Как русская мафия захватила старейшее государство Европы

Это все русская мафия — рассказывает колумбиец, живущий в старейшем государстве Европы, отвечая на вопрос, почему все санмаринцы говорят на русском языке. Кажется, только этот колумбиец среди всех местных не знает русского и отвечает на английском.

И действительно, зайдя в любой магазинчик карликового государства Сан-Марино можно услышать русскую речь. Причем не такую, как бывает на курортах, состоящую из трех слов вроде «привет», «спасибо», «два евро давай-давай», а полноценную, русскую речь.

В Сан-Марино можно спокойно в любом месте задавать вопрос на русском языке — вам ответят на хорошем русском. Дело в том, что Сан-Марино государство очень маленькое, но гордое. В стране живет всего 30 тысяч человек на площади в 61 квадратный километр, то есть по размерам это государство в пять раз меньше города Кемерово , а по количеству жителей меньше аж в двадцать раз.

Географиечески страна находится в Италии , но с 301 года нашей эры является независимым государством. Это старейшее государство Европы, но оно не входит в Европейский союз и использует совсем другие налоговые схемы. Эти схемы привлекают, как говорят местные, русскую мафию, которая активно вкладывает деньги в Сан-Марино.

Санмаринцы в свою очередь для общения с русскими инвесторами учат русский язык. В России даже нет посольства этого карликового государства, но есть почетный консул Сан-Марино в Москве , им является бывший слесарь из Новокузнецке , а сегодня миллиардер Владимир Лисин , занимающий первое место среди богатейших людей России.

Сан-Марино также очень популярное место для шоппинга, весь центр города забит магазинчиками с товарами элитных брендов и алкоголем по ценам, серьезно ниже соседних итальянских. В эти магазины едут закупаться и итальянцы, и русские, отдыхающие на соседнем итальянском курорте Римини.

Во всех магазинах санмаринцы говорят на итальянском и русском языках, а если владелец не знает русского, то с ним обязательно работает его русская или украинская жена.

Алкоголь продают в основном итальянский, все по акции.

Такие дела.