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Премьер Италии заявил, что его страна не собирается покидать Евросоюз
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Премьер Италии заявил, что его страна не собирается покидать Евросоюз 

ТАСС 54 минуты назад
ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Италия чувствует себя комфортно в рамках Европейского союза и не собирается покидать это объединение. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью телеканалу Fox News.
"Мы намерены оставаться, мы чувствуем себя комфортно в ЕС. Однако, конечно, мы хотим остаться исходя из потребностей итальянских граждан. И позиция моего правительства вполне ясна по наиболее важным вопросам: по миграции, экономической и политической ситуации. Мы будем пытаться убедить другие государства — участники сверить [с Римом] свои позиции", — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, намерена ли Италия выходить из ЕС.
"Италия чувствует себя комфортно в Европейском союзе. В этом направлении [за пределы объединения] нет будущего", — повторил он после того, как ведущий обратил внимание на возможность того, что итальянцы могут вдохновиться примером Великобритании и Brexit.
Конте находится с визитом в Вашингтоне. В понедельник у него состоялась встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, после которой лидеры дали совместную пресс-конференцию. Главы государств, в частности, обсудили вопросы миграции, торговлю и энергобезопасность в Европе.
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