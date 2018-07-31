Партнеры на словах

Впрочем, намерение использовать эту встречу как возможность занять решительную позицию в противовес президенту Соединенных Штатов было вполне предсказуемым.

Россия, Индия и Южная Африка. В конце концов, именно он изо всех сил пытается ввести ограничения на ввоз продукции из Китая , которой соответствует буква «К» аббревиатуры БРИКС — блока, включающего в себя пять стран с развивающейся экономикой. Помимо Китая, в него входят Бразилия

Еще до того, как американский президент развязал так называемую торговую войну против Пекина, китайский лидер Си Цзиньпин , пользуясь изоляционистскими наклонностями своего соперника, выступил перед международным сообществом как глашатай глобальной экономики.

Однако впечатление царящего среди стран-членов БРИКС единодушия рассеивается, стоит взглянуть на принимаемые внутри блока меры.

Наглядным примером такого несоответствия могут послужить переговоры, которые бразильское правительство ведет на параллельных совещаниях с целью убедить Китай отменить действующие препятствия для экспорта сои и курицы.

С прошлого месяца китайским компаниям, которые делают закупки у Бразилии, приходится выплачивать налог в размере от 18,8% до 34,4% от стоимости импорта — в зависимости от компании.

В случае с зерном президент Мишель Темер попросил Си создать квоту на продажу производных продуктов, таких как масло и отруби, — сегодня китайцы согласны приобретать лишь сырье.

Следует помнить, что в сельскохозяйственном секторе Россия также склонна устанавливать ограничения для более конкурентных рынков, такие как бразильский, нередко под предлогом фитосанитарных мер.

Добавим к этому, что БРИКС зародился не на основе политической или экономической близости — на самом деле блок возник с подачи одного английского экономиста Джима О'Нила, который придумал этот термин, объединив под ним страны с более масштабными устремлениями в глобальной экономике.

Однако для достижения поставленных целей необходимо сократить разрыв между официальной риторикой и внутренними практиками.