Сотрудники посольства России в Зимбабве высоко оценили организацию всеобщих выборов

ПРЕТОРИЯ , 31 июля. /Корр. ТАСС Александр Панов /. Сотрудники посольства РФ Зимбабве , аккредитованные в качестве наблюдателей на состоявшихся в понедельник всеобщих выборах, высоко оценили степень организации процедуры их проведения. Своими впечатлениями от увиденного на избирательных участках в телефонном разговоре с ТАСС поделился пресс-атташе российской дипмиссии Сергей Карамаев.

"Российские дипломаты, аккредитованные в качестве наблюдателей, посетили несколько избирательных участков в разных районах столицы Зимбабве Хараре . Никаких нарушений нами зафиксировано не было, голосование проходило в строгом соответствии с законом", — подчеркнул собеседник ТАСС. По словам Карамаева, лично посетившего в понедельник пять участков для голосования, бросалась в глаза высокая культура организации выборов, отсутствие напряженности, спокойствие и миролюбие избирателей и представителей властей. Кабинки для голосования обеспечивали приватность, урны были прозрачными и опечатанными, практически на всех участках постоянно дежурили наблюдатели, представляющие различные политические силы страны и международные организации.

"В выборах принимали участие и белые, и черные зимбабвийцы, и молодые, и пожилые, никакой дискриминации не было. Все прошло в очень мирной и спокойной обстановке", — отметил российский дипломат. Столь же спокойно и корректно, по его словам, проходили на том участке, где он присутствовал, обработка и подсчет поданных бюллетеней. Официальные итоги выборов должны быть оглашены в течение пяти дней со дня голосования.