Сотрудники посольства России в Зимбабве высоко оценили организацию всеобщих выборов 

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Сотрудники посольства РФ в Зимбабве, аккредитованные в качестве наблюдателей на состоявшихся в понедельник всеобщих выборах, высоко оценили степень организации процедуры их проведения. Своими впечатлениями от увиденного на избирательных участках в телефонном разговоре с ТАСС поделился пресс-атташе российской дипмиссии Сергей Карамаев.
"Российские дипломаты, аккредитованные в качестве наблюдателей, посетили несколько избирательных участков в разных районах столицы Зимбабве Хараре. Никаких нарушений нами зафиксировано не было, голосование проходило в строгом соответствии с законом", — подчеркнул собеседник ТАСС. По словам Карамаева, лично посетившего в понедельник пять участков для голосования, бросалась в глаза высокая культура организации выборов, отсутствие напряженности, спокойствие и миролюбие избирателей и представителей властей. Кабинки для голосования обеспечивали приватность, урны были прозрачными и опечатанными, практически на всех участках постоянно дежурили наблюдатели, представляющие различные политические силы страны и международные организации.
"В выборах принимали участие и белые, и черные зимбабвийцы, и молодые, и пожилые, никакой дискриминации не было. Все прошло в очень мирной и спокойной обстановке", — отметил российский дипломат. Столь же спокойно и корректно, по его словам, проходили на том участке, где он присутствовал, обработка и подсчет поданных бюллетеней. Официальные итоги выборов должны быть оглашены в течение пяти дней со дня голосования.
Из 23 кандидатов, баллотирующихся на пост президента, основная борьба разворачивается между действующим главой государства Эммерсоном Мнангагвой, представляющим правящую партию «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», и лидером оппозиционного «Движения за демократические перемены» (ДДП) Нельсоном Чамизой. Оба соперника участвуют в выборах впервые. Мнангагва занял пост президента после того, как военные в ноябре 2017 года принудили к досрочной отставке его предшественника Роберта Мугабе, правившего до этого 37 лет с самого провозглашения независимости Зимбабве в 1980 году. Чамиза возглавил ДДП также лишь в текущем году, заняв место скончавшегося в феврале многолетнего лидера партии Моргана Тсвангираи.