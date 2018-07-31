Дамбы Комсомольска готовы выдержать напор воды больший, чем в 2013 году

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Комсомольск побывал на знаменитой мылкинской дамбе, осмотрел как идёт ее строительство. Напомним что сейчас строительные работы там подходят к концу. Совсем скоро гидротехническое сооружение будет полностью готово защитить город даже в случае экстремального паводка, которого, впрочем, по всем прогнозам специалистов в этом году не ожидается, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В Амурской области на этой неделе наметился спад уровня воды, — отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Но мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Мы ускорили работы по всем защитным сооружениям Хабаровска , Комсомольска-на-Амуре и других районов края. Наша задача предупредить, подготовиться и не допустить. Поэтому мы сегодня прошли и осмотрели, как выполняется программа по защитным дамбы в Комсомольске в самом уязвимым месте — на мылкинской дамбе. Работы идут полным ходом, дамба уже выше десяти метров. Напомню, что в 2013 году вода дошла до отметки 9 метров 12 сантиметров. Сейчас дамбу облагородим и сдадим вовремя. То есть мы уже спокойны за узкие места. Также в Комсомольске есть большая дамба, которая должна защитить посёлок Менделеева, Ленинский район, мы так же ей занимаемся. Все под контролем.

Заканчиваются берегоукрепительные работы и на набережной города Юности. Там идёт укрепление берега при помощи трубошпунта, который применен впервые в нашем регионе. Напомним, что этот материал отличается высокой прочностью, надежностью, простотой и скоростью монтажа. Подрядчик, ведущий реконструкцию комсомольской набережной, применяет его уже много лет и имеет большой опыт в строительстве причалов, плотин, дамб и мостовых переходов. Поставка материалов осуществляется из западных регионов страны железнодорожным и автотранспортом. Благоустройство набережной начнётся после завершения берегоукрепительных работ уже в этом году. В проекте реконструкции предусмотрены прогулочные и велодорожки, площадки для занятия спортом на свежем воздухе, места отдыха, городской пляж площадью около 11 тысяч кв метров, автопарковка на 379 мест и многое другое.