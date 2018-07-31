«Не зря цукини ела!»: Маша Малиновская продемонстрировала результат похудения

Персона телезвезды Маши Малиновской — одна из самых обсуждаемых в современном шоу-бизнесе. И причиной ее известности, к сожалению, являются не только творческие успехи, но и многочисленные скандалы. В последнее же время 37-летняя знаменитость радует внешним видом и не забывает показывать заметно постройневшую фигуру.

Как только не осуждали Машу Малиновскую, обвиняя едва ли не во всех смертных грехах! Красавица долго не могла справиться с многочисленными проблемами, которые свалились на ее звездную голову. Материальные трудности, конфликт с отцом ее сына, злоупотребление пластикой, зависимость от наркотиков… Селебрити не менее часто критиковали за лишний вес. Но Малиновская доказала — она не из числа слабых женщин, ломающихся под грузом бед, о которых она откровенно рассказывала в недавнем интервью коллеге Лере Кудрявцевой . Именно в ее программе «Секрет на миллион» Маша продемонстрировала не лучшую физическую форму, которую принялись критиковать в сети.

Несмотря на негатив в свой адрес, телеведущая не стала обижаться, а приняла во внимание все замечания хейтеров. Светская львица решила во что бы то ни стало похудеть, чтобы доказать поклонникам — она таки может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Малиновская села на жесткую диету и демонстрировала свой рацион, который состоял из овощей и белков. Результат не заставил себя ждать — звезда вновь «тонкая и звонкая», как на заре своей карьеры в шоу-бизнесе. Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv) 28 Июл 2018 в 11:27 PDT Женщина хвастается достижениями и публикует снимки и видеоролики с собой любимой, что не осталось незамеченным: «Вот это да! Утерли нос завистникам! Прекрасно выглядите!» «Вот это похудела! Молодец, а я так не могу, не знаю, как отказаться от вкусностей ради отражения в зеркале». «Мария вернулась в себя! Отлично! Такая красивая стала, худенькая и привлекательная!» «Не зря цукини ела! Круто стала выглядеть!» «Ой, мне нравится новая Малиновская, как девочка в свои почти 40 лет!» «Да, похудела, за ум взялась, теперь можно только похвалить».