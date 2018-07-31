Начало московской электрификации

31 июля 1887 года правление «Общества Электрического Освещения» заключает первый контракт на освещение Пассажа г-жи Лидии Аркадьевны Постниковой на Тверской улице (сегодня в этом здании расположен Театр им. М. Н. Ермоловой).

Именно эту дату принято считать днём рождения Мосэнерго и всей Московской энергосистемы. Также был освещён Лубянский пассаж. 22 электрических фонаря было установлено на Красной площади вдоль здания Верхних торговых рядов.

Постниковский пассаж размещался в здании, построенном в 1802 году. Лидия Постникова приобрела этот дом в 1886 году у купцов Алексеевых и сразу приступила к его масштабной реконструкции. В 1886-1889 годах фасад дворца преобразился, согласно проекту архитектора Семёна Эйбушица. В здании также размещались многочисленные конторы, магазины, гостиница. Для устройства электрического освещения пришлось строить маленькую электростанцию прямо во дворе дома, где разместили локомобиль в 30 лошадиных сил.

«…Первое электрическое освещение провели в купеческий дом к молодой вдове миллионерше, и первый бал с электрическим освещением был назначен у неё. Роскошный дворец со множеством комнат и всевозможных уютных уголков сверкал разноцветными лампами. Только танцевальный зал был освещён ярким белым светом. Собралась вся прожигающая жизнь Москва, от дворянства до купечества. …Хозяйку дома загримировали применительно к новому освещению. Она была великолепна, но зато все московские щеголихи в бриллиантах при новом, электрическом свете танцевального зала показались скверно раскрашенными куклами: они привыкли к газовым рожкам и лампам. Красавица хозяйка дома была только одна с живым цветом лица».

А годом раньше, в 1886 году, в Санкт-Петербурге было создано «Общество Электрического Освещения». Инициаторами выступили талантливые немецкие инженеры и предприниматели Вернер и Карл фон Сименсы. На первом же заседании члены правления компании обсудили необходимость и возможность строительства электрической станции в Москве.

Устав «Общества Электрического Освещения» был утверждён 4 июля 1886 года указом императора Александра III. Он позволял «как производить электроэнергию, транспортировать её, так и реализовывать».