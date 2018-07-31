СМИ: Депутаты предлагают увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации

Группа российских депутатов во главе с Владимиром Афонским подготовила инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации.

Об этом сообщает газета «Известия», в редакции которой есть проект данной инициативы.

Отмечается, что если человек занимается предпринимательской деятельностью без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то ему придётся заплатить штраф в размере до 30 тыс. рублей.

По данным издания, данное предложение уже поддержали в Минюсте и в «Единой России» , при этом парламентарии рекомендовали коллегам изучить возможность снижения размера взыскания.