СМИ: Депутаты предлагают увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации 

Группа российских депутатов во главе с Владимиром Афонским подготовила инициативу, которая предусматривает увеличение в 40 раз штрафов за предпринимательскую деятельность без регистрации.
Об этом сообщает газета «Известия», в редакции которой есть проект данной инициативы.
Отмечается, что если человек занимается предпринимательской деятельностью без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, то ему придётся заплатить штраф в размере до 30 тыс. рублей.
По данным издания, данное предложение уже поддержали в Минюсте и в «Единой России», при этом парламентарии рекомендовали коллегам изучить возможность снижения размера взыскания.
Ранее президент России Владимир Путин призвал постепенно снижать долю государства в экономике.