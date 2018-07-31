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Госдеп одобрил маршрут нефтепровода Keystone
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Госдеп одобрил маршрут нефтепровода Keystone 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 31 июл — РИА Новости. Госдепартамент США предварительно в целом одобрил маршрут нефтепровода Keystone компании TransCanada, решив, что утвержденный маршрут через Небраску не окажет значительного влияния на окружающую среду. Соответствующий обзор госдеп опубликовал на сайте в понедельник.
До конца августа в США будут проводиться общественные слушания по проекту, после чего должно быть принято решение по новому маршруту трубопровода.
Согласно документу, непосредственно во время строительства возможны некоторые незначительные и умеренные воздействия на окружающую среду, и компания сможет смягчить ущерб.
В ноябре 2017 года власти Небраски одобрили строительство на своей территории трубы Keystone XL, сделав тем самым шаг к реализации этого одного из наиболее спорных проектов. Между тем, одобрен был не маршрут, о котором заявила компания, а альтернативный, затрагивающий и других владельцев земли. Компания TransCanada ранее попросила власти разрешить ей переоформить уже поданную заявку, включив туда одобренный маршрут.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из канадской провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.
В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от строительства нефтепровода, объявив, что оно противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.
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