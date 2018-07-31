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Президент Никарагуа обвинил США в организации протестов в стране
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Президент Никарагуа обвинил США в организации протестов в стране 

Российская Газета 16 минут назад
К организации антиправительственных выступлений в Никарагуа причастен Вашингтон. Такое мнение высказал президент республики Даниэль Ортега, отметив, что существуют доказательства, подтверждающие это.
Соединенные Штаты направляют участникам протестов деньги. «Они даже открыто говорят об этом, объявляя, сколько миллионов выделяют на „демократию“, — подчеркнул Ортега. — Но средства идут на то, чтобы дестабилизировать страну».
Как пишет ТАСС, США финансируют и действующие в Никарагуа правозащитные организации, которые выдают завышенные данные о числе погибших в ходе протестов, начавшихся в середине апреля. Поводом для массовых выступлений стала реформа системы социального страхования.
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