В России начали проверку производителей грибов из Беларуси

Россельхознадзор начал проверку выращивающих шампиньоны предприятий из Беларуси . Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С 30 июля Россельхознадзор начал проверку предприятий-производителей шампиньонов. Мероприятия проводятся совместно с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений в Республике Беларусь.