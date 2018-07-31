В России начали проверку производителей грибов из Беларуси 

Россельхознадзор начал проверку выращивающих шампиньоны предприятий из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
С 30 июля Россельхознадзор начал проверку предприятий-производителей шампиньонов. Мероприятия проводятся совместно с Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений в Республике Беларусь.
Россельхознадзор с 24 июля ввёл временные ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси после проверки партии грибов с маркировкой, подтверждающей её производство в Польше.