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В Мьянме создали комиссию по расследованию ситуации с рохинджа
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В Мьянме создали комиссию по расследованию ситуации с рохинджа 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Правительство Мьянмы создало в понедельник независимую комиссию для расследования нарушений в отношении беженцев-рохинджа, сообщается в пресс— релизе, опубликованном на сайте президента страны.
"Правительство Республики Союза Мьянмы сегодня создало независимую комиссию расследования как часть государственной инициативы по установлению перемирия, мира, стабильности и развития в Ракхайне. Независимая комиссия будет расследовать случаи нарушения прав человека и другие нарушения после террористических атак «Араканской армии спасения рохинджа», — говорится в пресс— релизе.
Сообщается, что комиссия будет состоять из четырех специалистов, среди которых бывший председатель конституционного суда и представители страны в органах ООН. Председателем комиссии станет бывшая заместитель главы МИД Филиппин Розарио Манало.
Комиссии будут оказывать поддержку государственные и международные эксперты по подобным делам и праву.
Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около 1,5 миллиона человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными «араканцами»-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.
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