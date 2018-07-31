Эксперты поспорили с Минсельхозом о вкусной и здоровой пище

Министерство сельского хозяйства разработало проект новой доктрины продовольственной безопасности, которая призвана заменить аналогичный действующий документ, рассчитанный на период до 2020 года. Какова должна быть обеспеченность продуктами питания в стране, нормы потребления их гражданами, состав и качество еды — в доктрину заложено множество важнейших параметров, причем как для аграрного рынка, так и для потребительского. Документ еще только проходит ведомственное согласование, но группа авторитетных экспертов уже подвергла его содержание сомнению.

Примечательно, что критиками готовящейся доктрины продовольственной безопасности выступают вполне солидные провластные организации: Московская школа управления «Сколково», РАНХиГС при Президенте РФ , Совет по внешней и оборонной политике. Что же не устраивает уважаемых экспертов? Прежде всего то, что доктрина опирается на подход, сформированный на волне обострения «войны санкций» в 2014–2015 годах. В соответствии с ним основной критерий состояния продовольственной безопасности в России — удельный вес отечественного продовольствия в общем потреблении.

Если подходить к наполнению нашего продуктового рынка с «патриотических» позиций, то все выглядит вполне благополучно: по зерну, картофелю, сахару и мясу доля произведенной отечественными аграриями продукции составляет от 90% и выше. Несколько отстают разве что производство молочной продукции (обеспеченность 82,4% по итогам 2017 года) и соли (63,6%).

Однако эксперты считают, что сводить продовольственную безопасность к лозунгу «ешьте российское» в корне неправильно. Невозможно вечно исходить из того, что поставки продовольствия в Россию могут прекратиться по политическим мотивам. Кроме того, запрет на торговлю с одними странами можно компенсировать торговлей с другими. Тем не менее Минсельхоз включил в список продукции, где необходимо самообеспечение, не только обильно производимые в России зерно, картофель и свекловичный сахар, но и овощи, фрукты, семена многих культур, требующих совсем иного климата, чем наш. Настаивать на их исключительно отечественном производстве означает либо заведомо понижать качество этих продуктов, либо повышать цену на них.

Между тем главное в продовольственной безопасности вовсе не полное импортозамещение. Гораздо важнее, чтобы массовый потребитель имел доступ к качественной и недорогой продукции, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда . Между тем экономические барьеры доступа к продовольствию в стране растут: по подсчетам Шагайды, из-за инфляции и падения реальных доходов населения доля трат на продовольствие у малообеспеченных россиян с 2013 по 2016 год выросла с 48 до 55%, у обеспеченных — с 22 до 26%. То есть россияне вынуждены все большую часть своих доходов тратить на еду.

Кроме того, аналитики РАНХиГС подсчитали, что по дороге «от поля до прилавка» отечественные агропроизводители тратят на получение различных сертификатов и разрешений в общей сложности 2,5 трлн рублей. Это, между прочим, составляет практически четверть стоимости всего потребленного населением продовольствия.

Чтобы изменить ситуацию, эксперты предлагают ввести продовольственные пособия для малоимущих или аналог американской программы льготной покупки продуктов. Собственно, разговоры о так называемых продуктовых карточках ведутся в правительстве уже не первый год, и Минпромторг вроде бы разработал проект соответствующей программы, но пока все это находится «под ковром». По крайней мере в проекте бюджета на ближайшую трехлетку, уже анонсированного правительством, никаких затрат на эти цели не предусмотрено.

Еще одна волнующая экспертов проблема — национальные нормы потребления пищевых продуктов. По их мнению, в настоящее время они явно завышены — и из-за этого в стране становится все больше людей с избыточным весом. Доказательством тому служат данные Минздрава , согласно которым только за последний год число россиян, страдающих от ожирения, выросло на 6% и достигло почти 2 млн человек.

Дело в том, что россияне заметно переедают пищу с содержанием сахара, хлебобулочные изделия, крупы, макароны и картофель, зато недоедают мяса, фруктов и овощей. Соответственно, эксперты настоятельно советуют чиновникам пересмотреть нормы потребления пищевых продуктов в сторону большей питательности и полезности.

Однако, как отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова , в решении этого вопроса все опять упирается в низкие доходы граждан. Ведь, согласно последним данным Росстата , количество бедных в стране превышает 20 млн человек. А Наталья Шагайда утверждает, что сейчас потребители покупают продуктов на 9% меньше, чем в 2012 году. Очевидно, что именно ограниченность средств толкает россиян на злоупотребление «вредными» продуктами. Ведь куда дешевле поесть макарон с картошкой, чем рыбы с овощами.

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