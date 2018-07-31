Улыбка на миллион: как отбелить зубы в домашних условиях

Белозубая улыбка — мечта многих женщин. Наши мамы, бабушки и прабабушки терли зубы кожурой лимона, скребли их активированным углем, содой, даже древесной золой. Да и сейчас на просторах Интернета попадаются рецепты вроде: «Смешайте золу кабачка с клубничным пюре…» Но все это малоэффективно, а иногда еще и вредно. А вот научный подход к вопросу отбеливания дает куда более успешные, а главное, устойчивые результаты, причем это касается не только профессионального, но и домашнего отбеливания.

Типы отбеливания

Поверхностное

Есть два подхода к изменению цвета зубов в лучшую сторону. Первый заключается в воздействии на их поверхность — осветлении и удалении налета, зубного камня, пигментных пятен, которые появляются в результате курения, употребления красящих напитков и продуктов. Собственно, этого и пытались добиться с помощью лимонных корок и соды.

Почему такие методы неэффективны и опасны? Налет и пятна появляются все время, а регулярное воздействие кислот и абразивов не только раздражает десны, но и может существенно повредить эмаль. Современные отбеливающие средства, которые снимают налет, намного более щадящие, чем любой, сколь угодно проверенный временем, бабушкин рецепт. К тому же многие отбеливающие пасты, о которых мы поговорим ниже, содержат реминерализирующие вещества, укрепляющие эмаль.

Глубокое

Второй подход базируется на научных знаниях о структуре зуба. Зуб покрыт твердой и полупрозрачной эмалью, которая, вопреки все еще бытующим убеждениям, практически не имеет цвета. Значит, отбеливать ее бессмысленно. А вот дентин, находящийся под эмалью, как раз и включает в себя те самые пигменты, что определяют цвет зуба. Они закладываются еще до рождения, в период беременности. Следовательно, чтобы изменить их оттенок или обесцветить, нужно проникнуть вглубь дентина.

Именно так работают все системы профессионального и домашнего отбеливания зубов. Действующее вещество, а именно кислород, проникает в дентин и окисляет пигменты. Они обесцвечиваются, и тон зубов светлеет. Естественно, такой подход наиболее результативен.

Быстро и поверхностно: стрипсы

Самый простой метод домашнего отбеливания — стрипсы, желатиновые полоски, покрытые гелем на основе перекиси водорода. Здесь применяется поверхностный подход в чистом виде — стрипсы предназначены для максимально быстрого отбеливания зубов. Эффект достигается за счет выделяющегося из перекиси кислорода. Он окисляет налет и пигментные пятна на поверхности зубов, отчего улыбка становится заметно светлее.

В зависимости от производителя и концентрации перекиси в составе геля, полоски нужно носить 15-30 минут, так что ни о каком глубоком изменении природного оттенка зубов речи не идет. Они посветлеют максимум на несколько тонов. Зато пользоваться ими очень просто: нужно поместить широкую полосу на верхний ряд зубов, узкую — на нижний и подождать указанное производителем время. Затем снять стрипсы и прополоскать рот водой, чтобы удалить остатки геля. Однако результат такого отбеливания не продержится долго — поскольку мы едим каждый день, то довольно быстро на поверхности эмали образуется новый налет и появятся новые пигменты.

Длительно и поверхностно: пасты

Что же делать, чтобы добиться более стойкого результата? Можно положить стрипсы в сумочку на случай экстренной необходимости осветлить зубы, а дома держать отбеливающие пасты. Благодаря рекламе этот вариант домашнего отбеливания стал очень популярен, но важно понимать: пасты тоже являются поверхностно действующим средством. Они не проникают в дентин, но за счет регулярного применения более эффективно борются с налетом и окрашиванием зубов. Такое осветление будет на пару тонов белее, чем с использованием стрипсов.

Среди отбеливающих паст выделяют три типа по роду действующего вещества: с перекисью водорода, с абразивами или с ферментами. Пасты первого типа действуют по тому же принципу, что и стрипсы: разделение перекиси на воду и кислород, окисление поверхностных отложений, итого — более светлый тон зубов. Регулярная чистка в результате дает более заметный отбеливающий эффект, нежели отбеливание стрипсами. Абразивные пасты на первый взгляд мало чем отличаются от бабушкиных рецептов: в них содержится активированный уголь, частички соды или иные абразивы. Разница, однако, в том, что в составе пасты они действуют на ткани зуба значительно мягче, меньше повреждают десны и эмаль. Эти пасты очень хорошо снимают налет, а потому эффект осветления наступает довольно быстро. Действие третьего типа паст чаще всего основано на ферменте папаине, который получают из папайи. Он вызывает кислую реакцию, которая приводит к расщеплению налета и пигментов пищевых красителей, после чего их остатки нетрудно удалить с зубов.

Длительно и глубинно: системы домашнего отбеливания

Но все же как быть, если наша цель — наиболее яркий результат, который сохранится надолго? Для этого разработаны системы домашнего отбеливания, которые состоят из кап, геля с перекисью водорода и иногда — лампочки для засвечивания геля. Они осветлят улыбку на 8-10 тонов за несколько недель. Обычно требуется 3-4 недели регулярного применения.

Такие системы делятся на два типа: дневные, когда капы с гелем нужно носить от 15 до 60 минут днем, и ночные, когда капы оставляют на ночь и снимают только утром. Внимательно читай инструкцию: время ношения кап производитель указывает, исходя из процентного содержания перекиси водорода в геле.

Собственно, такое отбеливание потребует больше усилий, нежели наклеивание стрипсов или чистка зубов пастой. Сначала нужно будет набрать в шприц гель и аккуратно заполнить им капу. Затем нужно аккуратно надеть ее на зубы и несильно придавить, чтобы гель распределился равномерно. Если он немного выдавился из кап, его следует убрать зубной щеткой, ватным диском или чистым пальцем.

В некоторых наборах для усиления воздействия геля используется лампочка. Ее свет заставляет кислород активнее выделяться и в большем объеме проникать в зуб, окисляя пигменты и на его поверхности, и внутри. Кстати, можно заказать у стоматолога индивидуальную капу для отбеливания: она лучше фиксируется и обеспечивает более плотное и равномерное распределение геля на зубах.

Безопасно ли отбеливать зубы дома?

Не всегда. На самом деле причинить себе вред, переборщив с домашними методами отбеливания, можно, даже используя стрипсы, пасты или гели от проверенных производителей. Основная масса домашних средств содержит перекись водорода. Слишком долгое и частое воздействие этого вещества на полость рта может нарушить ее микрофлору, из-за чего погибнут полезные бактерии, а это уже приводит к болезням слизистой, стоматитам, кандидозам и т. д. Более того, избыток перекиси способен привести к химическому ожогу мягких тканей! (Вот почему не стоит лихо полоскать зубы перекисью водорода или ее домашними растворами).

Вообще, если слишком перестараться, то и в случае с перекисью, и в случае с пастами на базе ферментов можно добиться окисления не налета и пигмента, а самих тканей зуба. Это приводит к разрушению эмали.

Что касается абразивных паст, то тут опасность состоит опять-таки в чрезмерно длительном применении — в таком случае даже самый мягкий абразив может вызвать стираемость эмали. Вообще, любыми отбеливающими пастами лучше пользоваться 2-3 раза в неделю на протяжении трех недель и перемежать их использование с курсами реминерализации.

Отдельно стоит упомянуть дефекты эмали, в том числе клиновидные, и повышенную чувствительность зубов (болезненная реакция на холодное, горячее, сладкое и т. д.). В таком случае лучше вообще воздержаться от самостоятельных действий по домашнему отбеливанию зубов. Есть риск причинить им такой вред, что для его устранения потребуется помощь врача.

Как подобрать домашнее отбеливание?

Оптимальный вариант — обратиться к стоматологу, который оценит состояние зубов, десен, полости рта и даст рекомендации, можно ли проводить домашнее отбеливание, какой его вид лучше выбрать, какие проблемы следует пролечить перед началом процедур, и т. д. Врач поможет определить природный цвет зубов и выявить, на сколько тонов нужно его осветлить, чтобы добиться желаемого цвета, но при этом не нанести зубам урона. Также доктор распланирует курсы отбеливания, их чередование с циклами реминерализирующей терапии при необходимости.

Если в ходе процедур домашнего отбеливания ты почувствовала, что зубы стали болеть, у тебя начали кровоточить десны или появился любой дискомфорт — сразу же обращайся к своему лечащему стоматологу! Он разберется в причине появления симптомов и сумеет их устранить.

Но все-таки домашнее отбеливание — это не панацея. Есть дефекты, справиться с которыми ему не под силу, например тетрациклиновое окрашивание зубов. К тому же если ты хочешь добиться радикального изменения цвета, то наилучшим решением будет обратиться за профессиональным отбеливанием — фото— или лазерным. Эта процедура безопасна, поскольку проходит под постоянным контролем врача, и позволяет осветлить зубы на 10-12 тонов. Отбеливанию подвергается пигмент в дентине, и цвет зубов меняется навсегда — он уже не вернется к тому оттенку, который был. А поддерживать белизну помогут домашние средства отбеливания — и тогда твоя улыбка надолго останется красивой и белоснежной.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock