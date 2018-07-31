Загадочная история бизнесмена Митюшина

Такие способы ухода от налогообложения, как применение фирм-однодневок и офшоров, канут в прошлое, уверяют эксперты. Свои выводы они основывают на анализе работы налоговых органов , которые значительно продвинулись в администрировании и борьбе с оптимизацией налогов. Так, в 2018 году число однодневок сократилось почти в четыре раза по сравнению с 2016 годом. Взысканные доначисления в бюджет уже составили 12 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Причем столь внушительная сумма собрана без проведения проверок, что стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля за налогами. Она позволяет в онлайн-режиме получать информацию о расхождениях в налоговых декларациях и таким образом выявлять применение серых схем ухода от налогов. Однако некоторые налогоплательщики до сих пор пытаются перехитрить фискальную систему.

Поэтому следующим шагом налоговой в борьбе с такими «уклонистами», как считают эксперты, станет ужесточение борьбы с дроблением бизнеса. Схемой дробления бизнеса пользуются крупные и средние предприятия, чтобы притвориться мелкими и получить положенные небольшому бизнесу преференции и, соответственно, снизить положенную им налоговую нагрузку. Схема выглядит так: единая деятельность предприятия формально разбивается (дробится) на несколько внешне самостоятельных организаций или ИП. Это делается, чтобы попасть под упрощенную систему налогообложения (УСН) или под действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД). И здесь налоговики уже натыкаются на серьезное сопротивление со стороны предпринимателей. Доходит до организации масштабных публичных кампаний с применением административных ресурсов, массовой рассылкой обращений в различные инстанции и организацией митингов под лозунгом «Государство кошмарит бизнес».

Единые, но делимые

Так, в стадию обострения вошла публичная антиналоговая кампания на Камчатке в поддержку местного бизнесмена Сергея Митюшина, владельца ООО «Автомир». Общественную активность наблюдатели связывают с очередным судебным заседанием по делу Митюшина. Предприниматель уже проиграл суды двух инстанций, а судебный акт, подтверждающий правоту ФНС, вступил в силу. В частности, ИФНС по Петропавловску-Камчатскому выявила в работе компаний Митюшина за 2012–2014 годы признаки дробленки и доначислила к уплате в бюджет 163 млн рублей. Но, поскольку на 1 августа 2018 года запланировано рассмотрение его кассационной жалобы, налоговая служба снова попала под давление всевозможных рычагов воздействия на нее и суды. У бизнесмена непростая задача: представить в приличном свете ситуацию, когда бизнес с оборотом порядка 1,4 млрд рублей платил в бюджет всего около 6 млн рублей без учета зарплатных отчислений.

Кроме того, в конце мая в отношении владельца «Автомира» было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет. Собственно, уголовное дело стало логичным следствием отношения Митюшина к налоговому законодательству.

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю установило, что Митюшин, будучи одновременно владельцем 80% (еще 20% принадлежит гражданке Митюшиной К. П.) и гендиректором и главным бухгалтером ООО «Автомир», в 2012–2014 годах нарушил сразу несколько статей Налогового кодекса РФ. «С целью минимизации своих налоговых обязательств и сохранения права на применение УСН и ЕНВД создал схему дробления бизнеса путем переноса части доходов на взаимозависимые юридические лица: ООО „Автоцентр“, ООО „Автошина“ и ИП Бондаренко С. В.», — говорится в материалах дела. Данные юридические лица, по мнению проверяющих, фактически занимались одним видом деятельности: торговали автотоварами одинакового ассортимента и представляли один бренд — «Автомир». Дробление подтверждается тем, что компания вела деятельность в одном месте, скидочные карты принимались во всех ее внешне независимых отделениях одинаково, была даже единая кассовая зона, где можно было рассчитаться с любым «самостоятельным» продавцом.

Формальная самостоятельность и независимость друг от друга продавцов разбивалась при простом изучении структуры владения и даже, как отметили суды, не оспаривалась Митюшиным. Единственным учредителем и гендиректором «Автоцентра» и «Автошины» являлся сам Сергей Митюшин, а некий Бондаренко С. В. был его заместителем в «Автомире» и «Автоцентре». Также все три компании и ИП осуществляли деятельность на одной территории — в ТЦ «Автомир», имели одних и тех же контрагентов, даже пользовались единым расчетно-кассовым центром. «Автошина», «Автоцентр» и ИП значились арендаторами помещений в данном торговом центре, однако деньги за аренду почти не платили, поскольку, как признано судами, единый финансовый поток концентрировался в руках одного руководителя. Не возмещали они расходы и на содержание торгового комплекса, а также на рекламу и изготовление подарочных сертификатов и дисконтных карт, которые у всех компаний тоже были общие с «Автомиром». По сути, все деление бизнеса преследовало одну цель — чтобы на каждую торговую точку приходилось не более 150 кв. метров либо выручка не превышала 60 млн рублей.

Сплошная «Шамса»

К аналогичным выводам пришла и камчатская ИФНС, которую Сергей Митюшин теперь публично обвиняет в предвзятости. Протестные настроения бизнесмена поддерживают некоторые представители региональной власти и общественных организаций, чья объективность вызывает вопросы. Они организуют мероприятия в поддержку Митюшина, привлекают к освещению ситуации журналистов, выкладывают видеоролики на Youtube, бомбардируют жалобами государственные органы. В защиту Митюшина выступают региональные отделения известных бизнес-объединений, таких как Агентство стратегических инициатив (АСИ), «Опора России», « Деловая Россия », а также камчатская Торгово-промышленная палата

Так, Митюшина активно поддерживает Владимир Рубахин, являющийся общественным представителем краевого АСИ, экс-депутат заксобрания Камчатского края и по совместительству один их соучредителей ЗАО «Агротек холдинг». К слову, гендиректором ЗАО является гражданин по имени Илья Рубахин. Эта компания объединяет порядка 16 коммерческих структур, учредителями которых являются сам Рубахин или члены его семьи. Некоторые из фирм, например «Техсервис», «Фортек», «Агротек-Автотранс», по данным портала «За честный бизнес», являются либо микропредприятиями, либо малыми предприятиями (такие компании по налоговому законодательству попадают под упрощенку и ЕНВД).

От имени «Деловой России» в защиту Митюшина выступает Рашид Шамоян , председатель камчатского регионального отделения организации, действующий депутат заксобрания Камчатки, крупный камчатский бизнесмен, создатель ряда коммерческих структур. Так, управляющая компания «Шамса-Холдинг» занимается сдачей внаем помещений, «Компания Шамса» торгует алкоголем оптом, «Шамса-Центр» — продает спиртное в розницу, «Шамса-Логистик» — доставляет товары.

Помогает Сергею Митюшину в публичном поле консультант регионального отделения «Деловой России» адвокат Елена Комлева. Женщина отстаивает интересы владельца «Автомира» в судах.

Жалобы на региональных налоговиков поступали и в многочисленные федеральные инстанции, в том числе ФНС, Следственный комитет, Генпрокуратуру , как во время проведения выездной налоговой проверки, так и после нее. Один из запросов депутат Госдумы Константин Слыщенко направил в Министерство финансов РФ . Парламентарий хорошо известен на Камчатке — он, как и Митюшин, был связан с автомобильным бизнесом. Камчатские компании «Автолюкс-Форвард», «ССЦ-Автолюкс Медиа», «Автоконтроль» и другие, в которых он выступает учредителем, также занимаются торговлей запчастями, ремонтом и обслуживанием автотранспорта.

Компания депутата Слыщенко ООО «БАГ» в 2006 году вообще оказалась банкротом, а две фирмы, в том числе «Юридическая компания Камчатки», в которых он был еще и генеральным директором, оказались заброшены, не сдавали отчетность и, как результат, были исключены из ЕГРЮЛ.

При этом Слыщенко — активный участник «круглых столов» в поддержку Митюшина, которому, как он считает, «пытаются под конец достойной жизни навялить уголовный срок». Такой активности Слыщенко есть возможное объяснение. Согласно открытым источникам, Митюшин значится одним из учредителей организации с громким названием «Камчатская ассоциация блокчейн и криптовалют», председателем которой является гражданин по имени Слыщенко Константин Константинович. А еще Константин Константинович является учредителем Молодежной общественной приемной Камчатского края.

Бизнес с душком

Бомбардировка жалобами не прекращается ни на день. Теперь Митюшин обращается к бизнес-омбудсмену Борису Титову и Президенту РФ Владимиру Путину . Вместе с тем в администрацию города Петропавловск-Камчатский с уведомлением о проведении митингов сначала на 13 июня, потом на 19 июня с формулировкой «Привлечь внимание к проблемам предпринимателей, препятствующих росту экономики» обратился председатель регионального отделения «Партии РОСТА» и бизнесмен Вадим Повзнер. Однако одобрения на проведение мероприятия в выбранном месте Повзнер не получил, поскольку оно не соответствовало требованиям законодательства, ему было предложено поменять локацию. Вместо этого был проведен «круглый стол» с участием всех сторон, в том числе местных предпринимателей и представителей налоговой, на котором и выступал депутат Слыщенко.

Узбекистана. По некоторой информации, Вадим Повзнер аффилирован с группой «Петропавловский хлебокомбинат» через компании «МРКПП „Юнет“, „Мамин торт“, „Добрыня“. Примечательно вот что: как сообщало летом 2014 года местное информагентство „КамИНФОРМ“, „по итогам совместного рейда сотрудниками УФМС и УФСБ России по Камчатскому краю на территории ОАО „Петропавловский хлебокомбинат“ был выявлен 41 незаконно работающий иностранный гражданин Кыргызстана

За каждого нелегала предприятие может быть привлечено к ответственности в виде штрафа от 250 до 800 тыс. рублей. Также суд может закрыть хлебокомбинат на три месяца. Таким образом, минимальная сумма штрафа, которая грозит компании, начинается с 10 млн рублей“.

Судя по всему, вся эта кампания в поддержку Митюшина под названием „прессинг бизнеса“ организована с целью минимизации ответственности предпринимателя, которому предъявлены весьма серьезные обвинения. Вместе с тем весьма странным выглядит активное участие в ней региональных чиновников, представителей власти, депутатов, общественных деятелей — всех тех, кто по роду своей деятельности должен прежде всего стоять на страже закона.

Общественным организациям, защищающим малый бизнес, как минимум стоит снять розовые очки и трезво посмотреть на ситуацию. Ведь как раз из-за недобросовестной конкуренции со стороны крупных налогоплательщиков страдает малый бизнес и недополучает региональный бюджет.

Полагаю, что пора понять и самому „герою“, и самому бизнесу тоже пора понять, что ситуация в стране меняется и реалии прошлых десятилетий ушли в прошлое. Цифровые технологии, которые применяют госорганы, достигли такого развития, что от бдительного ока ревизоров не ускользает ни одна финансовая операция. Поэтому различные схемы уплаты налогов скоро канут в Лету, а на смену им придет прозрачный и честный порядок.

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