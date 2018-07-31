Помпео заявил, что предварительные условия для встречи Трампа и Роухани все же существуют 

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео одобряет идею президента США Дональда Трампа о проведении встречи с его иранским коллегой Хасаном Роухани в том случае, если Тегеран выполнит ряд предварительных условий. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу CNBC, фрагмент которого был опубликован в понедельник.
"Мы заявляли об этом и ранее", — напомнил глава внешнеполитического ведомства США. «Президент хочет встретиться, чтобы решить проблемы. Если иранцы демонстрируют приверженность фундаментально изменить то, как они обращаются со своим народом, свернуть свое злонамеренное поведение и способны согласиться с тем, что стоит подключиться к ядерному соглашению, на самом деле предотвращающему распространение [ядерных вооружений], то тогда, как сказал президент [Трамп], он готов сесть и вести с ними диалог», — уточнил Помпео.
Как заявил президент США ранее в понедельник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме, он готов провести встречу с Роухани. Трампу был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. «Никаких предварительных условий. Если они (иранцы — прим. ТАСС) хотят встретиться, то я готов встретиться», — сказал он.
Госсекретарь США Майкл Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.