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Огненный феникс пролетел около Йеллоустона, вестник апокалипсиса?
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Огненный феникс пролетел около Йеллоустона, вестник апокалипсиса? 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Около будущих мест катастроф часто появляются различные символы, знаки и мифические существа и сторонники мистики относятся к подобным знакам очень серьёзно. Согласно мифам и легендам, птица феникс состоит из огня и после того, как она сгорает, то через некоторое время возрождается из пепла. Звучит очень фантастически и в это трудно поверить. Но фото феникса над территорией супервулкана напугало многих любителей сверхъестественного и непознанного и они считают, что это являет дурным знаком перед скорым извержением вулкана. В интернете появилась видеозапись, на которой подробно разбирают мифическую птицу и чтобы она могла означать. Подтвердить реальность фотографии или мистификацию пока никто не решился и сложно ответить, откуда появилась данная фотография и кто является фотографом. Интересным фактом является то, что территория, над которой пролетел феникс является закрытой и доступ для обычных людей туда невозможен. Уфологи предполагают, что власти скрывают тот факт, что в данном месте стало появляться множество существ из мифов и легенд и не стоит давать огласку подобным феноменам.
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