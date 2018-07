Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы 

Любовь Валентина Петухова к гаджетам проявилась еще в студенчестве: он подрабатывал автором в нескольких изданиях о компьютерных играх и мобильной технике. Где-то в 2007 году он устроился редактором раздела «Смартфоны» в журнал «Мобильные компьютеры». Там он в одиночку писал новости за весь отдел, прикрываясь псевдонимами: создавалось ощущение, что работала целая редакция.

«На тот момент было много сайтов, которые рассказывали об Apple-новостях, и это было направление, которое тогда только развивалось. Но практически не было порталов, которые рассказывали «how to». И я понял, что эта тема не покрыта ничем, и туда можно спокойно интегрироваться», — рассказывал Wylsacom в интервью для TJ.

Однако Петухов быстро понял, что для раскрутки собственного сайта придется трать кучу времени, иначе он вообще не будет приносить прибыль. Тогда начинающий блогер обратил внимание на YouTube. Платформа заинтересовала его тем, что он вообще не умел снимать ролики, его навыки ограничивались лишь базовым знанием основ программ для монтажа Movie Maker и Sony Vegas.

«Это была штука, интересная для меня как некое начинание, в котором я ничего не понимаю. Это до сих пор является для меня драйвером и мотиватором — интересно делать то, что ты не умеешь и не знаешь», — говорил Петухов.

Петухов сразу понял, что хочет вести блог с личной авторской позицией: объективные обзоры с сухими текстами были на тот момент во всех техно-журналах, зато свежего взгляда не хватало. Он создал образ ярого фаната гаджетов Apple: в основном фишка должна была в первую очередь привлекать внимание, но в то же время была близка блогеру. Первые ролики на канале были исключительно про iPhone, iPad и другие гаджеты компании.

Кстати, ник Wylsacom тоже был выбран неслучайно. WYLSA — это аббревиатура фразы Would You Like Some Apple («Не хочешь ли ты немного яблок») — явная отсылка к названию любимой корпорации. Петухов предполагал, что рано или поздно начнет делать обзоры и другой техники (например, Android-смартфонов), поэтому не стал открыто связывать свое имя с корпорацией Стива Джобса . Впрочем, для многих людей Wylsacom остается главным российским фанатом Apple даже в 2018 году.