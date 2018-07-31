Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы

Валентин Wylsacom Петухов — самый популярный техноблогер на российском YouTube. Количество подписчиков на его канале стремительно приближается к отметке в шесть миллионов человек. За несколько лет Петухов организовал настоящий бизнес: собрал внушительных размеров команду, сдружился с рекламодателями и добился миллионного месячного заработка. О развитии одного из самых прибыльных видеоблогов в стране — в материале «Ленты.ру»

Любовь Валентина Петухова к гаджетам проявилась еще в студенчестве: он подрабатывал автором в нескольких изданиях о компьютерных играх и мобильной технике. Где-то в 2007 году он устроился редактором раздела «Смартфоны» в журнал «Мобильные компьютеры». Там он в одиночку писал новости за весь отдел, прикрываясь псевдонимами: создавалось ощущение, что работала целая редакция.

Будущий техноблогер учился на юриста, поскольку был уверен, что хорошую зарплату обеспечит только юридическое или экономическое образование. Выучившись, он решил оставить журналистскую деятельность и пошел работать старшим юрисконсультом в большую строительную компанию в Москве

Тем не менее про IT-тематику Петухов не забыл. В 2007 году Apple выпустила первый iPhone, и это стало отправной точкой в карьере блогера — именно тогда он запустил свой первый текстовый блог.

«На тот момент было много сайтов, которые рассказывали об Apple-новостях, и это было направление, которое тогда только развивалось. Но практически не было порталов, которые рассказывали «how to». И я понял, что эта тема не покрыта ничем, и туда можно спокойно интегрироваться», — рассказывал Wylsacom в интервью для TJ.

Однако Петухов быстро понял, что для раскрутки собственного сайта придется трать кучу времени, иначе он вообще не будет приносить прибыль. Тогда начинающий блогер обратил внимание на YouTube. Платформа заинтересовала его тем, что он вообще не умел снимать ролики, его навыки ограничивались лишь базовым знанием основ программ для монтажа Movie Maker и Sony Vegas.

«Это была штука, интересная для меня как некое начинание, в котором я ничего не понимаю. Это до сих пор является для меня драйвером и мотиватором — интересно делать то, что ты не умеешь и не знаешь», — говорил Петухов.

Петухов сразу понял, что хочет вести блог с личной авторской позицией: объективные обзоры с сухими текстами были на тот момент во всех техно-журналах, зато свежего взгляда не хватало. Он создал образ ярого фаната гаджетов Apple: в основном фишка должна была в первую очередь привлекать внимание, но в то же время была близка блогеру. Первые ролики на канале были исключительно про iPhone, iPad и другие гаджеты компании.

Кстати, ник Wylsacom тоже был выбран неслучайно. WYLSA — это аббревиатура фразы Would You Like Some Apple («Не хочешь ли ты немного яблок») — явная отсылка к названию любимой корпорации. Петухов предполагал, что рано или поздно начнет делать обзоры и другой техники (например, Android-смартфонов), поэтому не стал открыто связывать свое имя с корпорацией Стива Джобса . Впрочем, для многих людей Wylsacom остается главным российским фанатом Apple даже в 2018 году.

Первый ролик на канале Wylsacom вышел 31 июля 2011 года. Блогер посвятил его обзору стороннего браузера для iOS, благодаря которому владельцы iPhone и iPad могли смотреть флеш-ролики на своих девайсах (тогда стандартное ПО не поддерживало технологию Flash).

Качество видео сложно было назвать удобоваримым даже по критериям того времени — Петухов просто положил iPad на домашний стол, навел на него простенькую камеру и неуверенным голосом рассказал о возможностях экстремально медленного браузера. Правильно выставленный свет, хороший звук и разрешение видео Full HD — все это появилось значительно позже. Первое же время немногочисленным зрителям приходилось довольствоваться роликом, записанным одним дублем. Впрочем, ничего лучше в сфере техноблогинга на российском YouTube тогда еще не было.

Уже на втором ролике с обзором штатива для iPhone Петухов решил добавить монтаж. Он наложил на ролик веселую музыку, которая практически заглушала его собственный голос, и даже попытался динамично нарезать видео. Однако пользователи все равно подписывались неохотно. Ситуация резко изменилась спустя пару месяцев.

Настоящее покорение YouTube началось после анонса iPhone 4S. Петухов просто перевел на русский язык и озвучил пятиминутный ролик с презентации смартфона, в котором продакт-менеджеры и дизайнеры Apple расхваливали новый девайс. Видео моментально выстрелило и набрало полтора миллиона просмотров.

«Мне повезло: вышел iPhone 4S, внимание было максимальное, и я начал переводить ролики с английского, — и это дало очень большой толчок. Я делал озвучку — тупую, колхозную, но какую никто, кроме меня, не делал. Люди стали узнавать, подписываться и так далее», — вспоминает уже известный блогер.

Канал Wylsacom действительно ожил сразу после выхода этого ролика. За пару месяцев на канал подписались более 70 тысяч человек — довольно большая цифра для того времени. Петухов увидел положительную динамику и первое время продолжал переозвучивать американские рекламные ролики, периодически публикуя на канале и собственное творчество. И хотя все эти видео собирали в разы меньше просмотров, чем анонс iPhone 4S, он явно не собирался останавливаться.

Со временем он и сам стал появляться в кадре. Впервые его лицо зрители увидели в ролике «Почему люди ненавидят Apple — 25 причин». Там еще совсем юный Петухов на фоне хромакея в ироничной форме перечислял все грехи «яблочной» компании. К тому моменту он обновил камеру и разобрался с монтажом, благодаря чему картинка стала гораздо приятнее (как оказалось, в то время Петухов покупал съемочное оборудование и ноутбук для монтажа в кредит). Позже зрители стали видеть лицо Wylsacom все чаще.

Чем больше подписчиков появлялось на канале, тем чаще Wylsacom предлагали рекламные проекты. Сначала он сотрудничал с магазинами электроники, чуть позже подключились и производители гаджетов. Свободных рук одного Петухова практически не хватало. Он давно хотел пригласить в проект и других людей, однако делиться собственной славой и почетом не планировал.

«Мне кажется, что аудитория не воспримет, если я завтра посажу еще какого-нибудь мальчика или девочку, какими бы толковыми они ни были. Я думаю создать теневую армию людей, которые будут мне помогать, но при этом во всех роликах буду появляться я», — говорил блогер в 2014 году. Тогда же он рассказал, что даже на его странице в Twitter периодически пишет другой человек, а подписчики не замечают подмену.

Примерно в это же время для производства роликов Петухов переезжает в специально оборудованную студию на Никольской улице. Несложно представить, как сильно вырос гонорар блогера всего за пару лет.

В интервью с Олегом Тиньковым , которое было записано в конце 2016 года, Wylsacom рассказал о своих подчиненных. Как оказалось, к тому моменту на него уже работали как минимум пять сотрудников: часть из них занимались производством видео и рекламными проектами, другие писали новости и статьи для сайта.

«У нас сейчас команда из 5 человек. Но я хочу построить медиаимперию», — поделился планами на будущее бизнесмен. Видимо, он не обманул. Уже через полгода менеджер спецпроектов Wylsacom Media Сергей Кондратьев написал в своем Twitter-аккаунте, что над созданием «медиаимперии» трудилось уже 12 человек.

В 2017 году новые лица все-таки проникли на канал и даже получили собственные рубрики. Страница Петухова постепенно стала превращаться в полноценное медиа.

Одной из первых появилась девушка Вероника, которая вела передачу «BUFFеризация» — обзор новых приложений для iOS-смартфонов и планшетов. Шоу продержалось недолго: несмотря на большое количество подписчиков, выпуски набирали слишком мало просмотров и почти половину дизлайков. Зрители окрестили Веронику «вилсакомом в юбке» и обвинили автора канала в чрезмерной лени.

Еще одна подчиненная Наташа Шелягина занялась новостями гаджетов и технологий. Зрители приняли ее гораздо теплее: многие из них уже были знакомы с ее творчеством по каналу Rozetka.ua.

Еще один новый постоянный ведущий канала — техноблогер Илья Казаков . Он начал снимать на канале обзоры для рекламных проектов, а также делать распаковки дешевых товаров с Aliexpress. И его появление на первых парах вызывало недовольство публики, однако со временем подписчики привыкли и почти перестали ругать новоиспеченного блогера в комментариях.

«Команда нужна для того, чтобы не стоять на месте, развиваться. Если ты один все делаешь, то ты в какой-то момент либо застаиваешься, либо сходишь с ума, потому что это дикая нагрузка, это очень тяжело… Мне интересно развиваться именно в направлении медиаплощадки… Я хочу играть стратегически в долгую, а здесь без команды никуда», — так Петухов ответил на гневные вопросы преданных зрителей о появлении новых лиц на канале.

На протяжении последних нескольких лет подписчики и коллеги Wylsacom постоянно уличают блогера и всю его команду в продажности. Дело в том, что Петухов неоднократно рассказывал в многочисленных интервью о критериях рекламы на канале, где всегда утверждал, что нахваливает исключительно те продукты и софт, которыми с удовольствием пользуется сам.

«Я стараюсь выкладывать на канал только те услуги, сервисы и гаджеты, которые достойны вашего внимания, которые могут вас заинтересовать. У меня нет задачи вам их продать, у меня нет задачи, чтобы вы их купили по ссылке и так далее. Я хочу вас заинтересовать», — объяснял Wylsacom.

Это часто вызывает раздражение других YouTube-авторов: по их мнению, он слишком часто восхваляет те продукты, которыми вообще не пользуется или которые ему не нравятся.

Например, известный украинский блогер Алексей itpedia Шевцов обратил внимание, как Петухов на протяжении нескольких роликов положительно отзывался о смартфоне Samsung Galaxy S8. Wylsacom называл девайс одним из лучших Android-смартфонов на рынке, а затем говорил абсолютно противоположные вещи на одном из своих стримов в Instagram. Причем подобные несостыковки происходят постоянно: например, после выхода iPhone X блогер и вовсе назвал Android «говном».

Многие зрители в комментариях называют Петухова зажравшимся: в 2018 году блогер не выпускает ни одного ролика, в котором бы не было рекламы. Причем в некоторых публикациях ее количество просто зашкаливает. К примеру, перед 8 марта бизнесмен выпустил подборку лучших подарков для девушек. Все советы — это товары из одного и того же магазина электроники, причем среди них затесался ноутбук за 90 тысяч рублей. В конце Петухов также прорекламировал розыгрыш автомобиля BMW. Ну и про встроенную рекламу на YouTube он, разумеется, не забыл.

Один из главных недоброжелателей Петухова — Стас Васильев с канала iKakProsto — буквально каждый день поносит творчество Wylsacom и обвиняет блогера во вранье и профнепригодности. Примеров масса: начиная от обмана подписчиков в конкурсах и проплаченных обзоров гаджетов, которые тот даже не включал, заканчивая незнанием элементарных технических понятий.

Несмотря на огромное количество негатива, Wylsacom старается не влезать в открытые конфликты с коллегами по цеху и зачастую просто игнорирует все высказывания на свой счет. Видимо, блогер и его команда избрали единственно верный путь: канал в среднем набирает по четыре тысячи подписчиков ежедневно. И эта цифра серьезно увеличивается в те месяцы, когда компании Apple и Samsung представляют новые продукты.

Вместе с подписчиками растут и расценки на рекламу. За эксклюзивный ролик или конкурс с участием Петухова сегодня придется отдать почти полтора миллиона рублей. Обычная минутная вставка с описанием товара — 800 тысяч. Запись в Twitter или Instagram стоит более 1,2 миллиона рублей, ну а эксклюзивы от ведущих Казакова и Шелягиной оцениваются в 550 тысяч рублей каждый.

Тематика канала постепенно меняется: медиаимперия, осознанно или нет, движется в направлении форматов, которые максимально органично уживаются с рекламными проектами. Если в начале карьеры Wylsacom говорил только о продукции Apple, то теперь в блоге регулярно выходят ролики о квадрокоптерах, гироскутерах и даже автомобилях. Более того, Петухов неоднократно грозился завоевывать и другие направления (включая ежегодные клятвы про запуск фитнес-шоу о похудении). Казалось бы, все прекрасно: команда развивается во всех сферах технологической жизни и рассказывает подписчикам о новостях в мире Hi-Tech. Однако в этом развитии нет почти никакого смысла для зрителей: запущенный в 2011 году канал с авторским мнением превратился в огромный и очень дорогой рекламный щит.