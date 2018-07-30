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В домах россиян может появиться бесплатное спутниковое телевидение
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В домах россиян может появиться бесплатное спутниковое телевидение 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам в районах, не охваченных проводным цифровым телевидением.
Согласно законопроекту Минкомсвязи, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, операторы должны будут предоставить доступ к основным каналам. При этом брать плату оператор не сможет, за исключением «единовременной оплаты доступа».
Ранее сообщалось, что в ближайшее время 20 общедоступных телеканалов будут в каждом телевизоре. Цифровое эфирное телевидение предоставит их просмотр без помех.
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