Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением

Москва , 31 июля — «Вести. Экономика». Законопроект Минкомсвязи предлагает обязать операторов спутникового телевидения предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением.

Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон «О связи». Их цель — обязать операторов предоставить доступ к основным каналам тем гражданам, для которых они недоступны из-за удаленности проживания. При этом брать плату оператор может только единовременную, за подключение к своей сети.

"Услуга доступа оказывается оператором обязательных общедоступных телеканалов абоненту при условии подтверждения абонентом факта его проживания в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов", — говорится в документе.

Предполагается, что перечень операторов обязательных общедоступных телеканалов и список населенных пунктов, жители которых не имеют доступа к цифровому телевидению, будут публиковаться на сайте Минкомсвязи.