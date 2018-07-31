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Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением
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Россиян обеспечат бесплатным спутниковым телевидением 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 31 июля — «Вести. Экономика». Законопроект Минкомсвязи предлагает обязать операторов спутникового телевидения предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, не охваченным проводным цифровым телевидением.
Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон «О связи». Их цель — обязать операторов предоставить доступ к основным каналам тем гражданам, для которых они недоступны из-за удаленности проживания. При этом брать плату оператор может только единовременную, за подключение к своей сети.
"Услуга доступа оказывается оператором обязательных общедоступных телеканалов абоненту при условии подтверждения абонентом факта его проживания в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов", — говорится в документе.
Предполагается, что перечень операторов обязательных общедоступных телеканалов и список населенных пунктов, жители которых не имеют доступа к цифровому телевидению, будут публиковаться на сайте Минкомсвязи.
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