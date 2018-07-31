Россиян могут обеспечить бесплатным спутниковым телевидением

Сделать спутниковое телевидение бесплатным предложило Минкомсвязи . Такой законопроект был опубликован на портале нормативно-правовых актов. Согласно предложенным в Федеральный закон «О связи» поправкам, не охваченные проводным цифровым телевидением россияне, в скором времени могут получить доступ к главным общедоступным телеканалам. Обязательство обеспечить доступ ляжет на операторов.

Отмечается, что плата за подключение с абонентов взиматься не будет, но предусмотрена единовременная оплата доступа к своей сети. Чтобы иметь возможность воспользоваться нововведением, абоненту потребуется подтвердить, что он проживает в населенном пункте, который находится вне зоны охвата наземной трансляции общедоступных каналов, пишет ФАН. Только в этом случае спутниковое вещание будет предоставлено бесплатно.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что представители китайской корпорации Hisense выступили с официальным заявлением о выпуске телевизора U9D последнего поколения. По словам генерального директора компании Лю Хунсиня, им удалось провести пятикратные технические изменения, тем самым повысив качество графики ТВ-аппарата, что позволило «U9D» стать телевизором с самой высокой точностью графики в мире