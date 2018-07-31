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Немцы создали автоматический водяной пистолет с батарейкой
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Немцы создали автоматический водяной пистолет с батарейкой 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Ребята из мюнхенской компании Spyra запустили на Kickstarter сбор средств на самый продвинутый в мире водяной пистолет. Гаджет под названием Spyra One оснащен насосной системой, которая позволяет пополнить запас жидкости всего за 15 секунд и без лишних телодвижений — достаточно просто опустить ствол пистолета в емкость с водой. А стреляет он не просто струей, а отдельными водяными выстрелами, которые летят вперед на 7 метров. Запаса воды хватает на 25 таких выстрелов. Здесь даже предусмотрен небольшой экранчик, на котором указывается количество оставшихся «боеприпасов». Встроенный аккумулятор, подзаряжаемый через USB Type-C, обеспечивает до 1125 выстрелов. Игрушка оценена в 99 евро. Первые поставки запланированы на август следующего года.
Источник: Spyra
Фото: Spyra
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