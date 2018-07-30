Снова в семье: Белла Хадид и The Weeknd воссоединились и гостят у мамы модели

Еще недавно поклонники пары Беллы Хадид и The Weeknd лишь гадали: не решили ли звезды воссоединиться, как теперь все тайное стало явным. В соцсетях влюбленных появились фото из одного места, а модель снова разметила кадр певца в своем Stories. Оказалось, что Белла и The Weeknd проводят время в доме мамы Хадид Иоланды . Вот Абель спускается по лестнице, а Белла это снимает….. а вот он дурачится с животными во дворе.

Похоже, нерадивого The Weeknd простила не только Белла, но и ее семья. Как думаешь, надолго ли воссоединиться пара на этот раз?

Напомним, пара рассталась в 2016 году из-за плотных рабочих графиков. После этого певец некоторое время встречался с Селеной Гомес, и речь шла даже о грядущей свадьбе.

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Фото:Global Look Press, Instagram