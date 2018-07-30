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Ленинский район Уфы на день останется без света
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Ленинский район Уфы на день останется без света 

ufa1.ru 40 минут назад
Фото: ufa1.ru
Городские власти предупреждают жителей Ленинского района, что сегодня, 31 июля, в девять часов утра в нескольких десятках домах погаснет свет и отключиться электричество. Но не стоит поддаваться панике, электроэнергии не будет всего до пяти часов вечера.
Электричества не будет весь день
Будут проводиться ремонтные работы, и под отключение электроэнергии попадают следующие потребители:
ул. Шмидта, 2–14, 2а, б, в, г, д, ж, з;
ул. Жуковского, 13а, 23а, 25, 25г, д;
ул. Малыгина, 5, 13–49, 12–46;
ул. Металлистов, 1а, г (~67 домов).
— Приносим извинения жителям за причиненные временные неудобства, — заявили в городской администрации.
Кстати, не так давно уфимские улицы погрузились во мрак. Тогда без освещения остались 19 городских объектов. И это — всего через два дня после того, как власти и «Башэнергосбыт» пришли к соглашению и наружное освещение полностью вернули.
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