Ленинский район Уфы на день останется без света

Городские власти предупреждают жителей Ленинского района, что сегодня, 31 июля, в девять часов утра в нескольких десятках домах погаснет свет и отключиться электричество. Но не стоит поддаваться панике, электроэнергии не будет всего до пяти часов вечера.

Электричества не будет весь день

Будут проводиться ремонтные работы, и под отключение электроэнергии попадают следующие потребители:

ул. Шмидта, 2–14, 2а, б, в, г, д, ж, з;

ул. Жуковского, 13а, 23а, 25, 25г, д;

ул. Малыгина, 5, 13–49, 12–46;

ул. Металлистов, 1а, г (~67 домов).

— Приносим извинения жителям за причиненные временные неудобства, — заявили в городской администрации.

Кстати, не так давно уфимские улицы погрузились во мрак. Тогда без освещения остались 19 городских объектов. И это — всего через два дня после того, как власти и «Башэнергосбыт» пришли к соглашению и наружное освещение полностью вернули.