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Лучшее за день. 30 июля
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Лучшее за день. 30 июля 

Индикатор 48 минут назад
Фото: Индикатор
Что пирамида Хеопса делает с радиоволнами, почему экстремисты Вконтакте похожи на гель, что заставило российского нобелевского лауреата пять лет после получения премии безвылазно работать в лаборатории и как далеко от нас находится Полярная звезда, расскажет ночной дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитное излучение. Инициировавшие исследование физики утверждают, что используют это при создании особых наночастиц.
Физики создали модель, которая позволяет предсказывать появление экстремистских групп Вконтакте. При этом экстремисты оказались похожи на гель.
Нобелевский лауреат по физике 2010 года Константин Новоселов рассказал Indicator.Ru, почему первые пять лет после получения премии он просто работал в лаборатории и не выезжал, насколько тяжело в своих исследованиях делать шаг в сторону и почему воспитание дочерей вызывает у него стресс.
Российская сборная выиграла четыре золотых медали на международной олимпиаде по физике.
Стал известен предпоследний заместитель министра науки и высшего образования. И вновь это не ученый.
Новгородский храм XIV века, казалось, совсем зарос, но археологи все-таки его откопали. Оказалось, что он настолько хорошо сохранился, что его можно будет превратить в музей.
Полярная звезда важна не только для навигации, она и астрофизикам очень и очень важна. Поэтому они уточнили расстояние до этой звезды.
Лучшие научно-популярные мероприятия недели выбирайте с помощью нашего дайджеста.
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