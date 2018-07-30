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Волонтеры навели порядок в старой фондовой оранжерее Главного ботанического сада имени Цицина
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Волонтеры навели порядок в старой фондовой оранжерее Главного ботанического сада имени Цицина 

Управа Останкинского района 51 минуту назад
Фото: Управа Останкинского района
Сезон волонтерских дней начался в Главном ботаническом саду имени Цицина. Первая встреча добровольцев состоялась в понедельник, 30 июля. Как сообщили в администрации ботанического сада, волонтеры помогли привести в порядок территорию старой фондовой оранжереи.
— Волонтеры будут приходить каждый понедельник с 11.00 до 14.00, — пояснили в администрации ботанического сада.
Представители учреждения также отметили, что саду нужны наблюдатели в те дни, когда сад открыт для всех желающих: волонтеры будут следить за порядком с целью предотвращения актов вандализма среди посетителей.
Отправить заявку можно на почту info@moscowtropics.ru, в директ Инстаграм-профиля @moscowtropics либо связавшись с куратором волонтерских программ Евгением Гусевым посредством электронной почты gusevps@yandex.ru.
Напомним, что Главный ботанический сад имени Цицина находится по адресу: ул. Ботаническая, 4. (еп)
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