На проспекте Ленина разметили велосипедную дорожку

В Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина от улицы Краснознаменской до улицы Глазкова появилась велодорожка.

Велосипедистам разрешили гонять по центру на время эксперимента

Я два года аргументированно объяснял, что велодорожка в центре города выгодна для города. Она позволит улучшить безопасность на дороге и удобна для велосипедистов, — рассказал V1.ru инициатор создания велодорожки Михаил Соломонов. — Свозил главу департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова на международный велоконгресс. Думаю, это тоже дало свои плоды.

А теперь смотрите как работают наши велобоксы накопители с рекомендательными коридорами для проезда к оттянутой велосипедной стоп линии. Никаких ограждений и столбиков, просто обычная краска и всё работает… Вы ещё хотите поговорить о менталитете и климате или может пора менять устаревшую смертельноопасную инфраструктуру на удобную и безопасную? 🚲 #Волгоград #городдлялюдей Публикация от Mikhail Solomonov (@msolomonov) 30 Июл 2018 в 2:17 PDT Выделенная метром шириной дорожка, помечена краской. Насколько долго она приживётся в Волгограде пока судить рано.

— Разметка пока экспериментальная. Никаких ограждений и столбиков, просто обычная краска и всё работает, — поделился Михаил Соломонов. — А теперь смотрите как работают наши велобоксы накопители с рекомендательными коридорами для проезда к оттянутой велосипедной стоп линии. Вы ещё хотите поговорить о менталитете и климате или может пора менять устаревшую смертельноопасную инфраструктуру на удобную и безопасную?

Всё приходится делать своими руками

Прелести новой разметки велосипедисты оценили в первый же день.

Совсем недавно это был один из самых неудобных перекрёстков в городе, но теперь всё иначе. Конечно, с пешеходными переходами будет ещё лучше, но пока так, — говорит лидер движения «Союз велосипедистов Волгограда». — Раньше перекресток на проспекте им. В. И. Ленина и улице Комсомольской я старался всячески избегать во время поворота налево, а теперь там стало значительно удобнее совершать повороты и развороты благодаря новой разметке.

Раньше перекресток пр. им. В. И. Ленина и ул. Комсомольская я старался всячески избегать для осуществления поворота налево, а теперь там стало значительно удобнее совершать повороты и развороты благодаря новой разметке. Более того, новая разметка напоминает водителям о п. 13.1 и 18.2 #ПДД А ведь эта разметка появилась не просто так, а благодаря администрации города, и неравнодушным гражданам, которые не забывают их периодически пинать и требовать удобный #городдлялюдей Требуйте и вы, всё получится и город станет комфортным! #волгоград #велополосы #велодорожки #влг #bicycle #citybike #vlg #volgograd #комфортнаясреда #вело #велосипед Публикация от Pavel Dvukhvatskiy (@pavelduh) 30 Июл 2018 в 5:08 PDT Добиться права велосипедистам гонять по первой продольной в центре Волгограда было нелегко.

— А ведь эта разметка появилась не просто так, а благодаря администрации города, и неравнодушным гражданам, которые не забывают их периодически пинать и требовать удобный город для людей. Требуйте и вы, всё получится и город станет комфортным! — напустствовал волгоградцев Михаил Соломонов.