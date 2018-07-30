Между Севастополем и Ялтой будет летать «Комета» на подводных крыльях

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», которое свяжет Севастополь с Ялтой, открыли 30 июля в Крыму . Первый рейс состоится уже 1 августа. Об этом пишет РИА Новости

«Комета» вмещает 120 человек. Скорость теплохода составляет около 65 километров в час. В курортный сезон судно будет «летать» четыре раза в день. В следующем году на рейс выйдут еще две «Кометы». Стоимость билета в одну сторону — тысяча рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал, что целевую программу развития Крыма могут продлить до 2022 года. На эти цели планируют выделить 37 миллиардов рублей.