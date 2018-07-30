Между Севастополем и Ялтой будет летать «Комета» на подводных крыльях 

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», которое свяжет Севастополь с Ялтой, открыли 30 июля в Крыму. Первый рейс состоится уже 1 августа. Об этом пишет РИА Новости.
«Комета» вмещает 120 человек. Скорость теплохода составляет около 65 километров в час. В курортный сезон судно будет «летать» четыре раза в день. В следующем году на рейс выйдут еще две «Кометы». Стоимость билета в одну сторону — тысяча рублей.
Созданием теплохода занимался концерн «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех». После этого «Комета» прошла испытания на Черном море.
Ранее Пятый канал рассказывал, что целевую программу развития Крыма могут продлить до 2022 года. На эти цели планируют выделить 37 миллиардов рублей.