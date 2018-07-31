Первое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» отправилось из Севастополя в Ялту. На церемонии спуска на воду присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, он даже посидел в капитанской рубке справа от командира корабля. В числе первых пассажиров были вице-премьер Дмитрий Козак, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и глава Крыма Сергей Аксенов.
Судно создал концерн «Калашников». «Комету» собрали на заводе в Рыбинске. В Севастополе велась ее доработка, и прошли испытания на площадке судостроительного завода «Вымпел». В салонах, оборудованных креслами, могут находиться до 120 пассажиров, еще пять человек составляет экипаж. Длина судна — 35 метров, ширина и высота — по 10 метров.
Корпус построен из алюминиево-магниевого сплава. Скорость до 65 км/ч достигается благодаря работе двух дизельных двигателей и подводных крыльев. «Комета 120М» может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания и проходить до 100 миль — более 150 километров — без остановки.
Как сказал Дмитрий Медведев, это достойная замена тем старым «Кометам», которые были еще в Советском Союзе. В 1980-е они ходили из Мариуполя, Ростова по всему Южному берегу Крыма. Маршрут из Севастополя в Ялту будет пользоваться спросом, уверен президент Национальной ассоциации судовладельцев Андрей Новгородский:
Андрей Новгородский президент Национальной ассоциации судовладельцев «Во всем мире же пользуются транспортом на подводных крыльях. Быстрый водный транспорт, сел — доехал. Всегда же ходили на „Ракетах“, „Кометах“. Скорее всего, по быстроходности эта перевозка — самый удобный пассажирский транспорт, регулярка, чего давно не хватает. Все было загублено, теперь надо восстанавливать, а восстанавливать очень трудно, потому что инфраструктура нужна: куда причаливать, где заправляться».
Скорее всего, «Комета» будет использоваться лишь в сезон, говорит гендиректор АО «Гипроречтранс» Владимир Рудометкин. Зимой просто нет такого количества туристов.
Владимир Рудометкин гендиректор АО «Гипроречтранс» «Кометы» очень надежные. Они могут ходить, конечно, и зимой тоже. Но зимой там волнения, шторма, как правило, и зимой туристов весьма небольшое количество. Поэтому в основном период навигации это, грубо говоря, с апреля по ноябрь. Загрузка будет большая, я полагаю. Все, что выгодно стране, должно иметь спрос, а цену надо ставить разумную».
Стоимость билета экономкласса на «Комету» 500 рублей, бизнес-класса — 900. Добраться до Ялты из Севастополя можно за два часа. Между двумя портами планируется запустить четыре рейса. С будущего года «Кометы» планируют запустить также в Новороссийск и Сочи.