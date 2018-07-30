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В Кукморском районе проходит слет школьных лесничеств Татарстана
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В Кукморском районе проходит слет школьных лесничеств Татарстана 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Второй за восемь лет слет юных лесничих открылся в Кукморском районе, на базе Лубянского лесотехнического колледжа.
Как сообщает пресс-служба минлесхоза РТ, в нем принимают участие команды из 30 лесничеств республики. В течение двух дней ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в ботанике и дендрологии, лесоведении и лесоводстве, охране и защите лесов, геодезии. В рамках конференции лесоводы будут представлять свои исследовательские работы. Победители соревнований получат ноутбуки, планшеты, часы и набор юного лесовода (измерительные приборы).
«Ребята, занимающиеся в школьных лесничествах, с детства приучаются любить лес и окружающую природу, являются неизменными помощниками лесоводов. Уверен, что II слёт школьных лесничеств станет весомым вкладом в воспитании подрастающего поколения», — считает министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
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