В Кукморском районе проходит слет школьных лесничеств Татарстана 

Второй за восемь лет слет юных лесничих открылся в Кукморском районе, на базе Лубянского лесотехнического колледжа.
Как сообщает пресс-служба минлесхоза РТ, в нем принимают участие команды из 30 лесничеств республики. В течение двух дней ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в ботанике и дендрологии, лесоведении и лесоводстве, охране и защите лесов, геодезии. В рамках конференции лесоводы будут представлять свои исследовательские работы. Победители соревнований получат ноутбуки, планшеты, часы и набор юного лесовода (измерительные приборы).
«Ребята, занимающиеся в школьных лесничествах, с детства приучаются любить лес и окружающую природу, являются неизменными помощниками лесоводов. Уверен, что II слёт школьных лесничеств станет весомым вкладом в воспитании подрастающего поколения», — считает министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.