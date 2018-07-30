В Кукморском районе проходит слет школьных лесничеств Татарстана

Второй за восемь лет слет юных лесничих открылся в Кукморском районе, на базе Лубянского лесотехнического колледжа.

Как сообщает пресс-служба минлесхоза РТ , в нем принимают участие команды из 30 лесничеств республики. В течение двух дней ребятам предстоит продемонстрировать свои знания в ботанике и дендрологии, лесоведении и лесоводстве, охране и защите лесов, геодезии. В рамках конференции лесоводы будут представлять свои исследовательские работы. Победители соревнований получат ноутбуки, планшеты, часы и набор юного лесовода (измерительные приборы).