Беременная англичанка едва не ослепла после наращивания ресниц

Потерпевшая собирается подать в суд на салон красоты.

Жительница Лондона Стэйси Луиза Болл чуть не решилась зрения после похода к косметологу.

Беременная женщина решила зайти в салон недалеко от дома, чтобы окрасить брови и нарастить ресницы. Когда косметолог убирала излишки клея с ресниц женщины, ей стало нестерпимо больно.

На следующее утро веки посетительницы салона распухли и загноились. Беременная полностью ослепла на правый глаз, а левый видел все очень расплывчато. Доктора экстренно госпитализировали женщину. Спустя время врачи смогли вернуть пациенте зрение.

Женщина и ее партнер рады, что все закончилось относительно благополучно. Сейчас Стейси собирается подать в суд на салон красоты. Об этом сообщает телеканал SWNS TV.