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Беременная англичанка едва не ослепла после наращивания ресниц
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Беременная англичанка едва не ослепла после наращивания ресниц 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Потерпевшая собирается подать в суд на салон красоты.
Жительница Лондона Стэйси Луиза Болл чуть не решилась зрения после похода к косметологу.
Беременная женщина решила зайти в салон недалеко от дома, чтобы окрасить брови и нарастить ресницы. Когда косметолог убирала излишки клея с ресниц женщины, ей стало нестерпимо больно.
На следующее утро веки посетительницы салона распухли и загноились. Беременная полностью ослепла на правый глаз, а левый видел все очень расплывчато. Доктора экстренно госпитализировали женщину. Спустя время врачи смогли вернуть пациенте зрение.
Женщина и ее партнер рады, что все закончилось относительно благополучно. Сейчас Стейси собирается подать в суд на салон красоты. Об этом сообщает телеканал SWNS TV.
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