На 2-й Новоостанкинской отремонтировали спортивный тренажер

Спортивный тренажер, установленный на площадке по 2-й Новоостанкинской улице, отремонтировали по просьбе жителя. Горожанин сообщил о поломке на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел сайта.

Через несколько дней тренажер был приведен в порядок, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем Вам, что замечание, указанное в обращении, устранено», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)