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На 2-й Новоостанкинской отремонтировали спортивный тренажер
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На 2-й Новоостанкинской отремонтировали спортивный тренажер 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Спортивный тренажер, установленный на площадке по 2-й Новоостанкинской улице, отремонтировали по просьбе жителя. Горожанин сообщил о поломке на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел сайта.
Через несколько дней тренажер был приведен в порядок, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем Вам, что замечание, указанное в обращении, устранено», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
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