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На 1-й Останкинской ликвидировали аварийное дерево
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На 1-й Останкинской ликвидировали аварийное дерево 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа района Ростокино
Аварийное дерево на 1-й Останкинской ликвидировали по просьбе жителя, который сообщил о проблеме на портал «Наш город» и прикрепил соответствующее фото.
Через несколько дней нарушение было устранено, дерево ликвидировано, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина.
«Сообщаем, что проведены работы по удалению сухостойного дерева», — говорится в ответе.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)
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