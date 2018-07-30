На 1-й Останкинской ликвидировали аварийное дерево

Аварийное дерево на 1-й Останкинской ликвидировали по просьбе жителя, который сообщил о проблеме на портал «Наш город» и прикрепил соответствующее фото.

Через несколько дней нарушение было устранено, дерево ликвидировано, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы Останкинского района Геннадия Горожанкина

«Сообщаем, что проведены работы по удалению сухостойного дерева», — говорится в ответе.

Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (еп)