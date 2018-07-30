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Разведчики из восьми стран совершили марш-бросок на расстояние более 15 км под Новосибирском
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Разведчики из восьми стран совершили марш-бросок на расстояние более 15 км под Новосибирском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие военнослужащие из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении.
На международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018», который проходит в Новосибирской области, стартовал I этап конкурса, где участники из 8 стран выполнили десантирование посадочным способом с вертолета Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» и совершили марш-бросок на расстояние более 15 км.
Перед разведчиками стояла задача по выводу группы в глубокий тыл противника воздушным путем на расстояние 1000 м от места посадки, где военнослужащие должны были установить связь с вышестоящим командованием. Затем участники приступили к совершению марш-броска, в ходе которого разведчикам предстояло определить координаты маршрута и пройти 7 контрольных точек, по пути отразив атаку условного противника. Военнослужащие прошли этап в полном обмундировании, вес которого составляет около 20 кг. Во время совершения марш-броска каждая команда преодолела более 15 км по лесистой местности.
В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие военнослужащие из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Беларуси, Судана и Армении. Соревнования проходят в Новосибирской области на военном полигоне Кольцово.
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